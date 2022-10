Ένας δορυφόρος της NASA κατέγραψε μια ιδιαίτερη εικόνα με το μοτίβο ενός χαρούμενου προσώπου στον ήλιο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Η φωτογραφία, όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων και κάνει το γύρο του Διαδικτύου.

Έγραψε ιστορία η NASA: Για πρώτη φορά κατάφερε να εμβολίσει αστεροειδή με διαστημόπλοιο

Το πρακτορείο δημοσίευσε την εικόνα στο Twitter, γράφοντας: «Σήμερα, το Solar Dynamics Observatory της Nasa έπιασε τον ήλιο να «χαμογελά. Στο υπεριώδες φάσμα, αυτές οι σκοτεινές κηλίδες στον Ήλιο είναι γνωστές ως τρύπες του ηλιακού στέμματος και είναι περιοχές από όπου αναβλύζει γρήγορα ηλιακός άνεμος προς το διάστημα».

Το Solar Dynamics Observatory της NASA είναι μια αποστολή που στοχεύει στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο δημιουργείται η ηλιακή δραστηριότητα και οδηγεί τον καιρό στο διάστημα. Ιδρύθηκε για πρώτη φορά στις 11 Φεβρουαρίου 2010, ενώ το διαστημόπλοιο του παρατηρητηρίου μετρά το εσωτερικό του ήλιου, την ατμόσφαιρα, το μαγνητικό πεδίο και την παραγωγή ενέργειας.

Από τότε που κυκλοφόρησε, η φωτογραφία της Nasa έχει προκαλέσει σωρεία απαντήσεων στο διαδίκτυο, με πολλούς να συγκρίνουν την εικόνα με μια σκαλιστή κολοκύθα αποκριών, ένα λιοντάρι και τον ήλιο που εμφανίζεται στην παιδική εκπομπή Teletubbies.

Παρά τη φιλική του εμφάνιση, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι στεφανιαίες τρύπες του ήλιου μπορεί να σημαίνουν ότι μια ηλιακή καταιγίδα θα χτυπήσει τη Γη. Το Spaceweather.com είπε χαρακτηριστικά : «Το εύθυμο χαμόγελο εκτοξεύει ένα τριπλό ρεύμα ηλιακού ανέμου προς τη Γη».

Say cheese! 📸



Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun “smiling.” Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31