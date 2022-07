Λίγες ώρες μετά την παρουσίαση της πρώτης έγχρωμης, υπέρυθρης εικόνας του Σύμπαντος από το τηλεσκόπιο James Webb, δημοσιεύτηκαν νέες φωτογραφίες από το διάστημα, οι οποίες μας μεταφέρουν στα βάθη του σύμπαντος και προκαλούν επίσης δέος με το μέγεθος και τις αποστάσεις στις οποίες βρίσκονται.

Οι συγκεκριμένες εικόνες, μαζί με τα λοιπά ευρήματα του διαστημικού τηλεσκοπίου θεωρείται, σύμφωνα με τους ειδικούς, ότι «θα αλλάξουν για πάντα τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το Σύμπαν».

Οι νέες φωτογραφίες από το διάστημα που δημοσίευσε η NASA

Με τέσσερις νέες, έγχρωμες φωτογραφίες η NASA κατάφερε για ακόμη μία φορά να κόψει την ανάσα σε ολόκληρο τον πλανήτη, δίνοντάς μας την ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά σε νεφελώματα και εξωπλανήτες που εντυπωσιάζουν με τα χρώματα και τους σχηματισμούς τους.

Η πρώτη εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα, παρουσιάζει μια ανάλυση της ατμόσφαιρας ενός γιγάντιου πλανήτη, του WASP-96 b. Πρόκειται για την πρώτη ανάλυση του φάσματος της ατμόσφαιρας ενός εξωπλανήτη.

Clouds on another world. @NASAWebb captured the signature of water on giant gas planet WASP 96-b, which orbits a star 1,150 light-years away. For the first time, we’ve detected evidence of clouds in this exoplanet’s atmosphere: https://t.co/63zxpNDi4I #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/f3HOX0HKis — NASA (@NASA) July 12, 2022

Η δεύτερη εικόνα μάς έδωσε τη δυνατότητα να δούμε ένα αστέρι ανάμεσα σε δακτυλίους αερίου και σκόνης, το οποίο βρίσκεται περίπου 2.500 έτη φωτός μακριά. Βλέπουμε το Δακτυλιοειδές Νεφέλωμα: ένα πελώριο νέφος αερίων που περιβάλλουν ένα ετοιμοθάνατο άστρο.

Some stars go out with a bang. In these images of the Southern Ring planetary nebula, @NASAWebb shows a dying star cloaked by dust and layers of light. Explore this star’s final performance at https://t.co/63zxpNDi4I #UnfoldTheUniverse. pic.twitter.com/dfzrpvrewQ — NASA (@NASA) July 12, 2022

Η τρίτη εικόνα μάς δείχνει το «Κουιντέτο του Στέφαν», μια συστάδα πέντε γαλαξιών.

Take Five: Captured in exquisite detail, @NASAWebb peered through the thick dust of Stephan’s Quintet, a galaxy cluster showing huge shockwaves and tidal tails. This is a front-row seat to galactic evolution: https://t.co/63zxpNDi4I #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/em9wSJPkEU — NASA (@NASA) July 12, 2022

Η τέταρτη και τελευταία φωτογραφία απεικονίζει ένα τοπίο με «βουνά» και «κοιλάδες», τα οποία στην πραγματικότητα είναι μέρος μιας περιοχής σχηματισμού αστέρων στο νεφέλωμα Carina. Βλέπουμε, εδώ, για πρώτη φορά μια περιοχή γέννησης αστέρων. Βρίσκεται περίπου 7.600 έτη φωτός μακριά και αποτελεί τόπο γέννησης και «νεκροταφείο» για μερικά από τα πιο καυτά και ογκώδη αστέρια του Γαλαξία. Επιπλέον, το νεφέλωμα αυτό φιλοξενεί μερικά από τα πιο φωτεινά αστέρια στον γαλαξία.

Cosmic cliffs & a sea of stars. @NASAWebb reveals baby stars in the Carina Nebula, where ultraviolet radiation and stellar winds shape colossal walls of dust and gas. https://t.co/63zxpNDi4I #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/dXCokBAYGQ — NASA (@NASA) July 12, 2022

Οι δηλώσεις του Bill Nelson, διευθυντή του διαστημικού οργανισμού

«Κάθε εικόνα είναι και μια νέα ανακάλυψη», είπε ο διευθυντής της NASA, Bill Nelson και πρόσθεσε ότι οι εικόνες αυτές δώσουν «στην ανθρωπότητα μια άποψη του σύμπαντος, την οποία δεν είχαμε δει ποτέ στο παρελθόν».

Την Δευτέρα 11/07 παρουσιάστηκε μια πρώτη φωτογραφία που τραβήχτηκε από το τηλεσκόπιο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Joe Biden, μίλησε στην παρουσίαση για μια «ιστορική στιγμή». Η εικόνα αυτή δείχνει τους γαλαξίες που σχηματίστηκαν λίγο μετά το Big Bang, πριν από 13 δισεκατομμύρια χρόνια.

