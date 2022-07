Στην Πορτογαλία , το μετεωρολογικό ινστιτούτο έχει προβλέψει θερμοκρασίες έως και 42 βαθμούς C, χωρίς ανάπαυλα πριν από την επόμενη εβδομάδα. Οι αρχές πολιτικής άμυνας, ωστόσο, εκμεταλλεύτηκαν τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας μετά το ρεκόρ του Ιουλίου στους 47 βαθμούς C, για να προσπαθήσουν να σβήσουν μια εναπομείνασα μεγάλη πυρκαγιά στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Το δεύτερο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού – με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 47 βαθμούς C στην Πορτογαλία και τους 45 βαθμούς C στην Ισπανία – έχει προκαλέσει πυρκαγιές που ανάγκασαν την εκκένωση χιλιάδων ανθρώπων.