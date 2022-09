Εν μέσω διαμαρτυριών από τις Ιρανές γυναίκες λόγω της δολοφονίας της Μάχσα Αμίνι και της επιβολής της χιτζάμπ από την κυβέρνηση, η δημοσιογράφος του CNN, Κριστιάν Αμανπούρ προγραμμάτισε μια συνέντευξη με τον πρόεδρο του Ιράν. Μια συνέντευξη που δεν έγινε ποτέ.

Η Κριστιάν Αμανπούρ μετά από το συγκεκριμένο περιστατικό δημοσίευσε μια δήλωση σχετικά με την αποτυχημένη συνέντευξη που περιγράφει λεπτομερώς τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτήν.

Protests are sweeping Iran & women are burning their hijabs after the death last week of Mahsa Amini, following her arrest by the “morality police”. Human rights groups say at least 8 have been killed. Last night, I planned to ask President Raisi about all this and much more. 1/7