Μία αγνοούμενη έφηβη από τη Βόρεια Καρολίνα σώθηκε στο Κεντάκι, όταν σκέφτηκε να κάνει το Signal for Help, τη χειρονομία – σύμβολο της κακοποίησης, για να τραβήξει την προσοχή ενός μοτοσικλετιστή.

Το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου, ένας οδηγός που ταξίδευε στο Interstate 75 βόρεια του Λονδίνου, στο Κεντάκι, είδε μια γυναίκα επιβάτη στο αυτοκίνητο μπροστά «να κάνει χειρονομίες που είναι γνωστές» από την εφαρμογή κοινωνικών μέσων TikTok για να δείξει ότι χρειάζεται βοήθεια. Το συγκεκριμένο σήμα συμβολίζει την ενδοοικογενειακή βία και την ανάγκη για βοήθεια: πρώτα δίπλωσε τον αντίχειρά στην παλάμη της και στη συνέχει έκλεισε τα υπόλοιπα δάκτυλα πάνω από τον αντίχειρα.

Ο οδηγός κάλεσε το 911 και είπε ότι η γυναίκα «φαινόταν να βρίσκεται σε κίνδυνο» και ότι το ασημί Toyota στο οποίο βρισκόταν οδηγούσε ένας άνδρας, ο οποίος αργότερα αναγνωρίστηκε ως ο 61χρονος Τζέιμς Χέρμπερτ Μπρικ. Ο οδηγός συνέχισε να ακολουθεί το αυτοκίνητο και να ενημερώνει τους αποστολείς για την τοποθεσία του.

Αμέσως αξιωματικοί της κομητείας Λόρερ έσπευσαν με υπηρεσιακό αυτοκίνητο στην οδική αρτηρία που κινείτο το ύποπτο όχημα, και σταμάτησαν το αυτοκίνητο σε «τυπικό έλεγχο», ενώ ο οδηγός επιχειρούσε να βγει από την λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας.

Οι ερευνητές έμαθαν ότι η κοπέλα στο αυτοκίνητο είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη από τους γονείς στις 2 Νοεμβρίου. Η έφηβη είπε στους ανακριτές ότι «είχε συναναστραφεί με τον άνδρα και ταξίδεψε μέσω της Βόρειας Καρολίνας, του Τενεσί, του Κεντάκι και στο Οχάιο, όπου ο κατηγορούμενος είχε συγγενείς. Όταν οι συγγενείς του άνδρα αντιλήφθηκαν ότι η γυναίκα που κρατούσε ήταν ανήλικη και δηλώθηκε ως αγνοούμενη, ο κατηγορούμενος έφυγε από το Οχάιο ταξιδεύοντας προς τα νότια και η νεαρή γυναίκα άρχισε να προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή των οδηγών για να καλέσουν το 911», ανέφερε το γραφείο του σερίφη.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι ο Τζέιμς Χέρμπερτ Μπρικ κατηγορείται για παράνομη φυλάκιση και «κατοχή σεξουαλικής συμπεριφοράς από ανήλικο άνω των 12 ετών αλλά κάτω των 18 ετών». Έγινε κράτηση στο σωφρονιστικό κέντρο Laurel County, ενώ οι αξιωματούχοι εξακολουθούν να ερευνούν την υπόθεση, και καμία άλλη πληροφορία δεν είχε δοθεί στη δημοσιότητα έως τις 7 Νοεμβρίου.

Η χειρονομία ονομάζεται Signal for Help και δημιουργήθηκε ως ένας διακριτικός τρόπος για να σηματοδοτήσει ότι ένα άτομο χρειάζεται βοήθεια, σύμφωνα με το Canadian Women’s Foundation. Έγινε πιο γνωστό κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, όταν έγινε πιο δύσκολο για εκείνους «που κινδυνεύουν από κακοποίηση ή βία να αναζητήσουν με ασφάλεια βοήθεια».

Home isolation can increase the risk of violence.

If this is the case for you, use this signal on a video call to ask for help. If someone gives you this signal, visit https://t.co/5fr6MRuKh2 to learn how to check in safely and find support resources. #SignalForHelp #COVID19 pic.twitter.com/IceauYbXCx