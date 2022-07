Νέες έρευνες αποκαλύπτουν ότι η πανδημία της COVID-19 ξεκίνησε στην αγορά της πόλης Γουχάν στην Κίνα, υποδεικνύοντας ότι είναι πολύ πιθανόν ο ιός να έχει ζωική προέλευση.

Οι συγγραφείς, των οποίων οι έρευνες δημοσιεύθηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Science, υποστηρίζουν ότι η διαπίστωση εάν η ασθένεια μεταδόθηκε φυσικά από τα ζώα στους ανθρώπους ή ήταν το αποτέλεσμα ενός εργαστηριακού ατυχήματος θα μπορούσε να είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη μελλοντικών θανατηφόρων πανδημιών.

Η πρώτη έρευνα εξέτασε το πρότυπο των κρουσμάτων COVID-19 τον πρώτο μήνα της επιδημίας, τον Δεκέμβριο του 2019.

Η ομάδα χαρτογράφησε τα πρώτα 174 κρούσματα που εντοπίστηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, διαπιστώνοντας ότι τα 155 από αυτά ήταν στη Γουχάν.

Τα πρώτα κρούσματα συγκεντρώθηκαν γεωγραφικά σε ένα κλειστό μοτίβο γύρω από την αγορά θαλασσινών Huanan της Γουχάν. Μερικοί ασθενείς, χωρίς πρόσφατο ιστορικό επίσκεψης στην αγορά, διαπιστώθηκε ότι ζούσαν πολύ κοντά σε αυτήν.

Τα θηλαστικά που μπορούν να μεταφέρουν τον κορονοϊό – συμπεριλαμβανομένων των κόκκινων αλεπούδων, των ασβών και των ρακούν – πωλήθηκαν από την αγορά, απέδειξαν οι ερευνητές.

