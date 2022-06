Οι γεύσεις που επέλεξε να προσφέρει το JAYONT , αλμυρές και γλυκές, μαζί με πρωτότυπα smoothies, έχουν πέρα από τα τοπικά υλικά που χρησιμοποιεί, και την πινελιά ενός έμπειρου επαγγελματία που έχει μια ιδιαίτερη προσαρμοστικότητα, ανάλογη τόσο με την περιοχή που υπηρετεί, όσο και με τους επισκέπτες που υποδέχεται. Μια μεγάλη έρευνα αγοράς έχει προηγηθεί και για τα δύο παραπάνω, με ευαισθησία στο value for money.

