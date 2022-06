Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών ανέτρεψε την Παρασκευή 24/06 την ιστορική απόφαση της υπόθεσης Roe εναντίον Wade, καταργώντας το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση μετά από σχεδόν 50 χρόνια, σε μια δραματική οπισθοδρόμηση που θα μεταμορφώσει την αμερικανική ζωή, θα αναδιαμορφώσει την πολιτική του έθνους και θα οδηγήσει σε ίσως και ολοκληρωτικές απαγορεύσεις της διαδικασίας στις μισές περίπου πολιτείες. Αμέσως μόλις ανακοινώθηκε η απόφαση, χιλιάδες κόσμου ξεχύθηκαν στους δρόμους -στην πλειοψηφία τους γυναίκες- διεκδικώντας το δικαίωμα διαχείρισης του σώματός τους και αντιδρώντας σε μία απόφαση που πηγαίνει τη χώρα δεκάδες χρόνια πίσω. Με αφορμή τα γεγονότα αυτά, πολλά δημόσια πρόσωπα έχουν αντιδράσει εκφράζοντας την απογοήτευσή τους αλλά και τον φόβο τους για το μέλλον. Ακολουθούν μερικά από τα πιο αξιοσημείωτα αποσπάσματα από την κατακραυγή για την απαγόρευση της άμβλωσης.

Η μαζική κατακραυγή για την απαγόρευση της άμβλωσης

Οι τρεις διαφωνούντες δικαστές

Οι τρεις διαφωνούντες δικαστές, ο Stephen Breyer, η Sonia Sotomayor και η Elena Kagan, απέρριψαν σθεναρά τα νομικά επιχειρήματα που χρησιμοποίησε η πλειοψηφία για να δικαιολογήσει τις αποφάσεις τους.

«Ο σεβασμός μιας γυναίκας ως αυτόνομης ύπαρξης και η παραχώρηση της πλήρους ισότητας σημαίνει ότι της δίνεται ουσιαστική ελευθερία για τις αποφάσεις που παίρνει η ίδια για τη ζωή της».

Επιπλέον, οι ίδιοι εξέφρασαν έντονες ανησυχίες σχετικά με την αβεβαιότητα που δημιουργεί η απόφαση αυτή, όσον αφορά άλλα δικαιώματα που σχετίζονται με την σωματική ακεραιότητα, τις οικογενειακές σχέσεις και την τεκνοποίηση. Επεσήμαναν μάλιστα πως ότι η απόφαση της πλειοψηφίας δεν έλαβε υπόψη τις εκτεταμένες επιπτώσεις της απαγόρευσης των αμβλώσεων, ενώ υπάρχει φόβος ότι θα δημιουργηθεί ένα κλίμα πανικού.

Η αντίθετη άποψη των τριών δικαστών είναι περίπου 50 σελίδες, αλλά η βασική της θέση εκφράζεται σε λίγες μόνο προτάσεις:

«Με λύπη – για αυτό το Δικαστήριο, αλλά περισσότερο, για τα πολλά εκατομμύρια Αμερικανών γυναικών που έχασαν σήμερα μια θεμελιώδη συνταγματική προστασία – διαφωνούμε».

Taylor Swift

«Είμαι απόλυτα τρομοκρατημένη που βρισκόμαστε εδώ σήμερα – που μετά από τόσες δεκαετίες ανθρώπων που αγωνίζονται για τα δικαιώματα των γυναικών στο σώμα τους, η σημερινή απόφαση μας το πήρε πίσω», έγραψε στο Twitter η δημοφιλής τραγουδίστρια, αναπαράγοντας ένα tweet της Michelle Obama.

I’m absolutely terrified that this is where we are – that after so many decades of people fighting for women’s rights to their own bodies, today’s decision has stripped us of that. https://t.co/mwK561oxxl — Taylor Swift (@taylorswift13) June 24, 2022

Mark Ruffalo

Ο ηθοποιός Mark Ruffalo έγραψε στο Twitter ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έχει «μετατραπεί σε πολιτικό όργανο της θρησκευτικής δεξιάς. Θα πρέπει να αγωνιστούμε για τις ιδρυτικές αρχές του έθνους μας».

This nation was founded on the separation between church & state. The Supreme Court has now been made illegitimate by destruction of that separation & turned into a political organ of the religious right. We are going to have to fight for the founding principals of our nation. https://t.co/77FRVp0Ci0 — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) June 24, 2022

Stephen King

Με σαρκασμό αντέδρασε ο δημοφιλής συγγραφέας γράφοντας πως «Είναι το καλύτερο Ανώτατο Δικαστήριο του 19ου αιώνα».

It’s the best Supreme Court the 19th Century has yet produced. — Stephen King (@StephenKing) June 24, 2022

Emmanuel Macron

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε πως «Η άμβλωση είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα για όλες τις γυναίκες. Πρέπει να το προστατεύσουμε. Θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου σε όλες εκείνες τις γυναίκες των οποίων οι ελευθερίες τέθηκαν σήμερα σε κίνδυνο από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ».

Abortion is a fundamental right for all women. It must be protected. I wish to express my solidarity with the women whose liberties are being undermined by the Supreme Court of the United States. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 24, 2022

Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Έλληνας πρωθυπουργός σε ανάρτησή του ανέφερε πως είναι «Πραγματικά προβληματισμένος από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ. Είναι ένα σημαντικό βήμα πίσω στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών».

Really troubled by the decision of the US Supreme Court. It is a major step back in the fight for women’s rights. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 25, 2022

