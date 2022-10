Η Elnaz Rekabi, Ιρανή αθλήτρια και ακτιβίστρια, είχε διαγωνιστεί την περασμένη εβδομάδα στη Νότια Κορέα χωρίς να φοράει χιτζάμπ, που θεωρείται υποχρεωτικό στο Ιράν και αποτελεί αντικείμενο πανεθνικών διαδηλώσεων μετά το θάνατο του Mahsa Amini, η οποία συνελήφθη από την περιβόητη αστυνομία ηθικής της χώρας.

Μετά την γενναία αυτή απόφαση της αθλήτριας, έντονη ήταν η ανησυχία που επικρατούσε για το μέλλον της, καθώς η οικογένεια και οι φίλοι της, δεν μπορούσαν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της, με τους φόβους για φυλάκιση της να είναι έντονοι, αφού παραβίασε τον νόμο, όπου στο Ιράν οι αθλήτριες υποχρεούνται να αγωνίζονται με την ενδυμασία που αναλογεί ακόμη και εκτός χώρας.

Ωστόσο, η Elnaz Rekabi, επέστρεψε στο Ιράν το πρωί της Τετάρτης 19/10 και έτυχε πανηγυρικής υποδοχής από πλήθος κόσμου. Φτάνοντας στο αεροδρόμιο, χωρίς να γνωρίζει κανείς τι είχε προηγηθεί, η ίδια έσπευσε να δικαιολογήσει την πράξη της.

"It was completely unintentional"



