«Με έβαλαν στο έδαφος και ένας αξιωματικός πάτησε την πλάτη μου με την μπότα του. Με κλώτσησε στο στομάχι, μου έδεσε τα χέρια, με σήκωσε από τα μπράτσα και με έσπρωξε πάνω σε ένα φορτηγό». Έτσι περιέγραψε η 51χρονη Maryam, μια διαδηλώτρια που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στο κέντρο της Τεχεράνης, τη στιγμή που οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας την συνέλαβαν. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σοκαριστικό από τις μαρτυρίες των γυναικών που αγωνίζονται για τα βασικά τους δικαιώματα, ενώ οι αιματηρές συγκρούσεις δεν έχουν σταματήσει δευτερόλεπτο.

Οι διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλο το Ιράν μετά τον θάνατο της Mahsa Amini, στις 16 Σεπτεμβρίου, μιας 22χρονης γυναίκας που συνελήφθη από την αστυνομία ηθικής της πρωτεύουσας τρεις ημέρες νωρίτερα για φερόμενη παραβίαση των αυστηρών κανόνων της χιτζάμπ.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι κατέρρευσε σε ένα κέντρο κράτησης μετά από καρδιακή προσβολή, αλλά η οικογένειά της επιμένει ότι οι αστυνομικοί τη χτύπησαν στο κεφάλι με γκλομπ σε ένα από τα οχήματά τους.

Οι διαμαρτυρίες που πυροδοτήθηκαν από τον θάνατό της, με επικεφαλής κυρίως γυναίκες, ξεκίνησαν με αιτήματα να σταματήσουν οι υποχρεωτικοί νόμοι για το χιτζάμπ. Τώρα, όμως, έχουν μετατραπεί σε πανεθνικές διαδηλώσεις κατά των ηγετών του Ιράν και ολόκληρου του θρησκευτικού κατεστημένου.

Παρά την εκτεταμένη διακοπή του διαδικτύου, βίντεο με διαδηλωτές που συλλαμβάνονται από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας συνεχίζουν να δημοσιεύονται στα social media.

«Η κατάσταση είναι χειρότερη από αυτό που βλέπετε εσείς στα βίντεο», αποκάλυψε η Maryam, η οποία χρησιμοποιεί ψευδώνυμο για λόγους ασφαλείας.

«Άκουσα έναν από τους διοικητές να διατάζει τους στρατιώτες να συμπεριφέρονται αδίστακτα. Οι γυναίκες αξιωματικοί είναι εξίσου φρικτές. Μία από αυτές με χαστούκισε και με αποκάλεσε ισραηλινή κατάσκοπο και πόρνη».

Το BBC διαθέτει στο αρχείο του βίντεο στα οποία εμφανίζονται διοικητές να διατάζουν τους αστυνομικούς να «μην λυπούνται τους διαδηλωτές και να τους πυροβολούν».

#IranProtests2022 : Some of the detainees in Karaj. Unknown precise location. pic.twitter.com/RJQc2PKnik

Άλλα βίντεο που επαληθεύτηκαν από το BBC δείχνουν τις δυνάμεις ασφαλείας να πυροβολούν με αληθινά πυρά κατά διαδηλωτών και να συλλαμβάνουν «όσους μπορούν να συλλάβουν».

Σύμφωνα με τα κρατικά Μέσα Ενημέρωσης, περισσότεροι από 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών, ενώ το Iran Human Rights (IHR) κάνει λόγο για 76 νεκρούς.

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που έχουν συλληφθεί δεν έχει κοινοποιηθεί από τις αρχές. Ωστόσο, ο γενικός εισαγγελέας του Mazandaran, μια επαρχία βόρεια της Τεχεράνης, αποκάλυψε ότι τουλάχιστον 450 διαδηλωτές έχουν τεθεί υπό κράτηση μόνο εκεί. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν πως κρατούνται χιλιάδες διαδηλωτές.

«Έσπρωξα προς τα πίσω έναν αξιωματικό ασφαλείας και προσπάθησα να φύγω, αλλά πολύ σύντομα κατέφτασε ένα δεύτερο άτομο και ένα τρίτο», δήλωσε ο Sam, ένας νεαρός διαδηλωτής από μια μεγάλη πόλη. «Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, περισσότεροι από 15 πράκτορες με χτυπούσαν ανελέητα.

Ένιωσα τη γεύση του αίματος στο στόμα μου και τα χτυπήματα ενός όπλου ηλεκτροσόκ στο σώμα μου. Με ξάπλωσαν στο έδαφος, έδεσαν τα χέρια μου πίσω από την πλάτη μου και έδεσαν τα πόδια μου με τα κορδόνια των παπουτσιών μου. Ένας από τους στρατιώτες με κλώτσησε στο αριστερό μου μάτι ενώ με πήγαιναν εκεί που κρατούσαν τους άλλους συλληφθέντες», συμπλήρωσε.

Ο Πρόεδρος Ebrahim Raisi έχει δεσμευτεί να «αντιμετωπίσει αποφασιστικά» τις διαδηλώσεις, οι οποίες έχουν πλέον εξαπλωθεί στις περισσότερες από τις 31 επαρχίες του Ιράν.

Για πολλούς Ιρανούς, ο Raisi συνδέεται με τις μαζικές εκτελέσεις χιλιάδων πολιτικών κρατουμένων τη δεκαετία του 1980, όταν ήταν ένας από τους τέσσερις δικαστές που συμμετείχαν σε μυστικά δικαστήρια που τους καταδίκασαν σε θάνατο.

«Έβαλαν εμένα και τους άλλους κρατούμενους στο πάτωμα ενός λεωφορείου ο ένας πάνω στον άλλο για μιάμιση ώρα», αποκάλυψε ο Sam.

«Σκεφτόμουν τον ρόλο του Raisi στην εκτέλεση πολιτικών κρατουμένων και για μια στιγμή σκέφτηκα ότι μπορεί να με εκτελέσουν».

Ο Raisi επέμεινε ότι όσοι εκτελέστηκαν τη δεκαετία του 1980 καταδικάστηκαν σύμφωνα με την ιρανική νομοθεσία. Και ενώ ο πρόεδρος είναι τελικά επικεφαλής των αστυνομικών μονάδων καταστολής και άλλων δυνάμεων επιβολής του νόμου, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τους διέταξε να σκοτώσουν άτομα που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις αυτού του μήνα.

Η Maryam είπε ότι οι άνθρωποι που κρατούνταν μαζί της συνέχισαν να διαμαρτύρονται ενώ μεταφέρονταν σε εγκαταστάσεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

«Ήταν κι άλλα κορίτσια μαζί μου στο βαν, αλλά ήταν πολύ μικρότερα», δήλωσε. «Όταν τις είδα και τη γενναιότητά τους, μάζεψα τα κομμάτια μου. Άρχισαν να με βοηθούν. Φώναζαν και κορόιδευαν τους αξιωματικούς. Αυτή η γενιά είναι διαφορετική από τη δική μου γενιά. Είναι ατρόμητες», συμπλήρωσε.

Φωτογραφίες και βίντεο που επαληθεύτηκαν από το BBC έδειχναν τους συγγενείς των συλληφθέντων να σχηματίζουν ουρά μπροστά από τη διαβόητη φυλακή Evin στη βόρεια Τεχεράνη. Περίμεναν να μάθουν πληροφορίες για τους κρατούμενους ή να υποβάλουν έγγραφα για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωσή τους με εγγύηση.

Ένα άτομο ανέφερε στο BBC ότι οι αρχές τους είχαν προειδοποιήσει να μην δημοσιοποιήσουν τη σύλληψη του μέλους της οικογένειάς τους καθώς «η κατάστασή τους θα χειροτέρευε».

Δεν έχουν μεταφερθεί όλοι σε μεγάλα κέντρα κράτησης. Πολλοί κρατούνται σε μικρά αστυνομικά τμήματα και εγκαταστάσεις του IRGC, πολλά από τα οποία είναι άγνωστα σε εμάς.

«Μας μετέφεραν σε ένα μικρό αστυνομικό τμήμα. Δεν ήταν έτοιμοι να δεχτούν τόσους πολλούς ανθρώπους», δήλωσε η Maryam στο BBC. «Έβαλαν τουλάχιστον 60 γυναίκες, μεταξύ των οποίων και εμένα, σε ένα μικρό δωμάτιο. Στεκόμασταν η μία δίπλα στην άλλη και δεν μπορούσαμε να καθίσουμε ή να κινηθούμε.

Μας είπαν ότι δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το μπάνιο και ότι αν πεινούσαμε θα μπορούσαμε να φάμε τα κόπρανά μας. Μετά από σχεδόν μια μέρα, όταν φωνάξαμε και διαμαρτυρηθήκαμε μέσα στο δωμάτιο, άρχισαν να μας απειλούν ότι αν δεν σωπάσουμε, θα μας βιάσουν».

Μια άλλη γυναίκα που συνελήφθη σε μια από τις νότιες πόλεις του Ιράν δήλωσε στο BBC ότι γυναίκες αξιωματικοί ασφαλείας είχαν εξαπολύσει απειλές για σεξουαλικές επιθέσεις.

«Ο αξιωματικός που μας κατέγραφε στο κέντρο κράτησης ζήτησε το όνομά μου και με αποκάλεσε πόρνη», δήλωσε η Fereshteh, η οποία χρησιμοποιεί ψευδώνυμο για λόγους ασφαλείας. «Όταν διαμαρτυρήθηκα, είπε ότι αν συνέχιζα, θα ζητούσε από έναν από τους άνδρες δεσμοφύλακες να με βιάσει».

Ο Behzad, ένας διαδηλωτής που κρατούνταν σε ένα μεγάλο κατάστημα κράτησης στην Τεχεράνη, δήλωσε: «Κράτησαν περισσότερους από 80 ανθρώπους σε ένα μικροσκοπικό δωμάτιο. Ήμασταν όλοι εξαγριωμένοι και πονάγαμε».

«Κατάσχεσαν τα κινητά μας τηλέφωνα και έψαξαν τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τα μηνύματά μας για να δουν αν είχαμε μοιραστεί οποιαδήποτε είδηση για τη διαδήλωση. Αν έβρισκαν κάτι, είπαν ότι θα το προσθέσουν στους φακέλους μας».

«Το επόμενο πρωί, ένας δικαστής ήρθε σε εμάς. Απέσυραν τις κατηγορίες και άφησαν ελεύθερους τους περισσότερους από τους εφήβους. Αλλά για τους ενηλίκους, ο δικαστής έκανε σύντομες ερωτήσεις και αποφάσισε την τύχη μας με βάση αυτή τη σύντομη ακρόαση».

Ο Behzad δήλωσε ότι περίπου το 10% των ανθρώπων που κρατούνταν μαζί του αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση.

#Iran protests enter into a second week, protesters in Karaj chant “Death to Khamenei” even after the strongest warnings yet by authorities against expression of dissent #MahsaAmini #Mahsa_Amini #مهسا__امینی #مهساامینی #IranProtests2022 https://t.co/mGMboIWU7O