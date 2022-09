Η Hadis Najafi, η 20χρονη γυναίκα που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας, έγινε το πιο πρόσφατο σύμβολο της τραγωδίας, της έκρηξης θλίψης και της περιφρόνησης που χαρακτηρίζει τις πανεθνικές διαδηλώσεις στο Ιράν από την δολοφονία της Mahsa Amini. Παράλληλα, οι βιαιότητες από την πλευρά της κυβέρνησης συνεχίζονται προς τους διαδηλωτές. «Καμία επιείκεια στους ταραξίες» ανακοίνωσαν οι ιρανικές Αρχές και ολόκληρη οι ανθρωπότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα.

Η δημοσιογράφος και υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών Masih Alinejad ανακοίνωσε τον θάνατό της Hadis Najafi στις 25 Σεπτεμβρίου, δημοσιεύοντας το όνομά της και ένα βίντεο μαζί με τις λεπτομέρειες του θανάτου της: πυροβολήθηκε έξι φορές από τις αρχές αφού έδεσε τα μαλλιά της και συμμετείχε με τόλμη στη μέση μιας διαδήλωσης στο Karaj.

This 20 Yr old girl who was getting ready to join the protest against the murdering of #MahsaAmini got killed by 6 bullets.#HadisNajafi, 20، was shot in the chest, face and neck by Islamic Republic’s security forces.

Be our voice.#مهسا_امینیpic.twitter.com/NnJX6kufNW