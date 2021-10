Το σχέδιο, που χαρακτηρίστηκε απ’ τον Αυστραλό Πρωθυπουργό ως «ο Αυστραλιανός τρόπος» (The Australian Way), υποστηρίζεται από έναν ενημερωμένο τεχνολογικό οδικό χάρτη που δίνει προτεραιότητα στις επενδύσεις σε καθαρό υδρογόνο, αποθήκευση ενέργειας, χάλυβα χαμηλών εκπομπών και αλουμίνιο και δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Παράλληλα, προσθέτει την ηλιακή ενέργεια εξαιρετικά χαμηλού κόστους ως νέα προτεραιότητα. Η συνολική επένδυση ανέρχεται συνολικά σε 20 δισ. δολάρια.

