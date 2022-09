Ο βασιλιάς Κάρολος και τα αδέρφια του πραγματοποίησαν αγρυπνία στο πλευρό του φέρετρου της μητέρας τους βασίλισσας Ελισάβετ στον ιστορικό καθεδρικό ναό του Εδιμβούργου. Ο βασιλιάς, η πριγκίπισσα Άννα, ο πρίγκιπας Andrew και ο πρίγκιπας Edward, πήρε ο καθένας τη θέση του σε κάθε πλευρά του φέρετρου και το φρουρούσαν, καθώς πλήθος κόσμου περίμενε στην ουρά για ώρες με σκοπό να αποτίσει φόρο τιμής στην μακροβιότερη μονάρχη.

Για 10 λεπτά τα παιδιά της βασίλισσας Ελισάβετ, δίχως να κρατούν ξίφη, στάθηκαν με τα μάτια χαμηλωμένα κοντά στο φέρετρο. Στη συνέχεια, αποχώρησαν από το ναό και κατά την έξοδό τους χειροκροτήθηκαν από τους πολίτες που βρίσκονταν εκεί για να τιμήσουν την βασίλισσα Ελισάβετ.

Το φέρετρο το κάλυπτε η βασιλική σημαία, η οποία είναι γνωστή και ως το Βασιλικό Πρότυπο της Σκωτίας. Ακριβώς από πάνω της είχε τοποθετηθεί ένα στεφάνι από λευκά λουλούδια και το στέμμα της Σκωτίας, που χρησιμοποιείται ιστορικά για τη στέψη των μοναρχών της Σκωτίας.

Το φέρετρο είχε μεταφερθεί νωρίτερα από το Palace of Holyroodhouse, την επίσημη κατοικία της μονάρχη στη Σκωτία, σε μια πομπή την οποία ακολουθούσε σιωπηλά το θλιμμένο πλήθος, με τον Κάρολο και τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας να περπατούν αργά από πίσω.

Οι πενθούντες, άλλοι κλαίγοντας και άλλοι με σκυμμένα τα κεφάλια, περνούσαν αργά δίπλα από το φέρετρο αφού περίμεναν υπομονετικά για ώρες για να τους επιτραπεί να εισέλθουν στον καθεδρικό ναό.

Η βασίλισσα Ελισάβετ πέθανε την Πέμπτη 8/9, στο εξοχικό της στο Balmoral, στα Highlands της Σκωτίας, σε ηλικία 96 ετών μετά από 70 χρόνια βασιλείας, βυθίζοντας σε πένθος τη Βρετανία.

Το φέρετρό της ταξίδεψε από το Balmoral την Κυριακή 11/9, και έμεινε μια νύχτα στο Holyroodhouse.

Ένας χαιρετισμός πυροβόλων όπλων ακούστηκε από το Κάστρο του Εδιμβούργου όταν η νεκροφόρα απομακρυνόταν. Εκτός από αυτό, επικρατούσε η απόλυτη σιωπή, σκηνικά που ανατριχιάζουν.

Το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ το κοσμούσε ένα εντυπωσιακό στέμμα που αντιπροσώπευε τη χώρα όπου πέθανε.

Τη Δευτέρα 12/9, το Στέμμα της Σκωτίας τοποθετήθηκε πάνω από το φέρετρο της μονάρχη, όπου βρισκόταν στον καθεδρικό ναό του St. Giles στο Εδιμβούργο της Σκωτίας. Αφού το φέρετρο ντύθηκε στο Βασιλικό Πρότυπο της Σκωτίας, διακοσμήθηκε με ένα στεφάνι με λουλούδια.

Το Crown of Scotland είναι το παλαιότερο υπάρχον κόσμημα στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το The Court Jeweler. Αυτό το στέμμα έχει φορεθεί κατά τη διάρκεια της στέψης αρκετών Σκωτσέζων μοναρχών, συμπεριλαμβανομένης της Mary, Queen of Scots (1543), του James I και VI (1567), του Charles I (1633) και του Charles II (1651).

