Εδώ και μία ολόκληρη εβδομάδα οι εξελίξεις στο Ιράν είναι ραγδαίες, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές κύμα οργής, ενώ οι διαδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο που πυροδοτήθηκαν από τη δολοφονία της 22χρονης Mahsa Amini από την αστυνομία συνεχίζονται. Παράλληλα, έχουν ενταθεί οι εκτεταμένες συλλήψεις διαδηλωτών και ακτιβιστών για τα πολιτικά δικαιώματα.

Ο τελευταίος απολογισμός από την ΜΚΟ Iran Human Rights το απόγευμα της Παρασκευής 23/09 έκανε λόγο για 50 νεκρούς στις διαδηλώσεις, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν ισχυρίστηκε από την πλευρά της ότι οι νεκροί ανέρχονται στους 35.

H χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιο σοβαρή πρόκληση των τελευταίων ετών. Το κύριο σύνθημα των διαδηλωτών είναι «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», οι οποίοι ζητούν περισσότερη ισότητα.

This picture of chopped hair hoisted as a flag will be the photograph of this century. #IranProtests2022 pic.twitter.com/pq1viygnvF

Συνελήφθη η δημοσιογράφος «κλειδί» για την αποκάλυψη του θανάτου της Mahsa Amini

Η δημοσιογράφος Nilufar Hamedi, είχε επισκεφτεί το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν η Amini σε κώμα μετά τον βίαιο ξυλοδαρμό της απλά και μόνο επειδή δεν φορούσε σωστά την μαντίλα στα μαλλιά της. Η δημοσιογράφος της Τεχεράνης, συνέβαλε στην κινητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης για την τύχη της Mahsa Amini και συνελήφθη για αυτή την πράξη, όπως ανακοίνωσε μέσω του Telegram η εφημερίδα Shargh για την οποία εργάζεται η Hamedi.

Η κατάσταση στη χώρα είναι έκρυθμη ενώ θυμίζει ατμόσφαιρα εμφυλίου με τις δυνάμεις ασφαλείας να περνούν χειροπέδες και σε ένα από τα γνωστότερα μαχητικά μέλη της κοινωνίας των πολιτών.

Η φωτορεπόρτερ Yalda Moaiery, όπως αναμεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, συνελήφθη επίσης αυτή την εβδομάδα ενώ κάλυπτε τις διαδηλώσεις στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε την Πέμπτη 22/09, η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), η οποία απηύθυνε έκκληση για την απελευθέρωση όλων των δημοσιογράφων που έχουν συλληφθεί επειδή κάλυψαν αυτή την υπόθεση.

Το Διαδίκτυο έχει κλείσει σε μέρη του Ιράν και η πρόσβαση σε πλατφόρμες όπως το WhatsApp και το Instagram έχει αποκλειστεί μετά από επτά ημέρες διαμαρτυρίας σε πόλεις του Ιράν.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε την Παρασκευή 23/09 οδηγίες για την επέκταση του φάσματος των υπηρεσιών Διαδικτύου που είναι διαθέσιμες στους Ιρανούς, εν μέσω έντονων διαμαρτυριών στο Ιράν μετά τον θάνατο της 22χρονης Mahsa Amini. Συγκεκριμένα, επεκτείνονται οι εξαιρέσεις από τις κυρώσεις σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, τηλεδιασκέψεις και υπηρεσίες cloud, καθώς και σε «εργαλεία κατά της λογοκρισίας και σχετικό λογισμικό».

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η κίνηση αυτή θα βοηθήσει τους Ιρανούς να αποκτήσουν πρόσβαση σε εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παράκαμψη της κρατικής επιτήρησης και λογοκρισίας.

«Καθώς οι θαρραλέοι Ιρανοί βγαίνουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο της Mahsa Amini, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν την στήριξή τους για την ελεύθερη ροή πληροφοριών προς τον ιρανικό λαό», ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Wally Adeyemo.

«Με αυτές τις αλλαγές, βοηθάμε τον ιρανικό λαό να είναι καλύτερα εξοπλισμένος για να αντιμετωπίσει τις προσπάθειες της κυβέρνησης να τον παρακολουθεί και να τον λογοκρίνει».

As courageous Iranians take to the streets to protest the death of Mahsa Amini, the U.S. is redoubling support for the free flow of information to the Iranian people. @USTreasury is announcing the expansion of a range of internet services to Iranians. https://t.co/WHesmocsyt