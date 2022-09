Ουρές δημιουργούνται στο Λονδίνο εν όψει της πομπής της βασίλισσας Ελισάβετ, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να περιμένουν να αποτίσουν φόρο τιμής στην μακροβιότερη μονάρχη της Βρετανίας.

Συγκεκριμένα, η πομπή της σορού της βασίλισσας Ελισάβετ ξεκίνησε πριν από λίγο, 16.30 (ώρα Ελλάδος), από το παλάτι του Buckingham.

Το φέρετρο έχει αναχωρήσει από το παλάτι για την Αίθουσα του Westminster, όπου και θα ακολουθήσει το λαϊκό προσκύνημα. Βρίσκεται τοποθετημένο σε άμαξα του The King’s Troop Royal Horse Artillery και πάνω του βρίσκονται λουλούδια, όπως και το στέμμα της βασίλισσας, το Imperial State Crown.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ ακολουθεί πίσω από το φέρετρο, συνοδευόμενος από τα αδέρφια του καθώς και τους γιους του, τον πρίγκιπα William, ντυμένο με τη στολή της Βασιλικής Αεροπορίας και τον Πρίγκιπα Harry, χωρίς την βασιλική του στολή.

King Charles III is walking behind his mother's coffin, alongside his siblings Prince Andrew, Prince Edward and Princess Anne.



William and Harry are walking side-by-side. While William is wearing military uniform, Harry is wearing a suit.



Latest: https://t.co/8AFWhoW82a pic.twitter.com/VCOsbgBv6K