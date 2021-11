Η Pfizer ανακοίνωσε σήμερα σπουδαία νέα! Το χάπι της για την αντιμετώπιση του Covid-19 είναι «πολύ αποτελεσματικό» στην αποτροπή της βαριάς νόσου, σε ασθενείς υψηλού κινδύνου που λαμβάνουν το φάρμακο μετά την εκδήλωση των πρώτων συμπτωμάτων.

Συγκεκριμένα, το χάπι της Pfizer κατά του Covid-19 μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου κατά 89% σε ενήλικες υψηλού κινδύνου που έχουν εκτεθεί στον ιό, όταν δοθεί το πολύ τρεις ημέρες μετά την εκδήλωση των πρώτων συμπτωμάτων.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη στη μάχη κατά της πανδημίας, καθώς πρόκειται για ένα χάπι το οποίο θα μπορούσε να το λάβει κάποιος σπίτι του με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

Η θεραπεία που ανακοίνωσε η Pfizer, αποτελείται από 30 χάπια που χορηγούνται στον ασθενή σε βάθος πέντε ημερών. Περιέχει, μεταξύ άλλων, δέκα χάπια «ritonavir», ένα παλιό φάρμακο κατά του H.I.V. που βοηθά το νέο φάρμακο της Pfizer να παραμείνει ενεργό στο σώμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το χάπι της Pfizer θα πωλείται με την επωνυμία Paxlovid και σύμφωνα με την φαρμακοβιομηχανία, μία ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών που παρακολουθούσε τις κλινικές δοκιμές, πρότεινε στην εταιρεία να τις σταματήσει, καθώς τα οφέλη του φαρμάκου σε ασθενείς είχαν ήδη αποδειχθεί άκρως πειστικά.

«Σήμερα είναι ημέρα περηφάνιας για την Pfizer. Μια ημέρα που καταδεικνύει τη δύναμη της επιστήμης και την ικανότητα των επιστημόνων μας να αναπτύξουν πολύ γρήγορα ένα αγαθό προς όφελος της ανθρωπότητας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Άλμπερτ Μπουρλά.

«Τα σημερινά νέα είναι πραγματικά αξιοσημείωτα και υποδηλώνουν ότι το υποψήφιο διά του στόματος αντιικό φάρμακό μας, εφόσον εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα δεδομένα του παιχνιδιού, σώζοντας ζωές, μειώνοντας τη σοβαρότητα των λοιμώξεων από Covid-19 και αποτρέποντας εννέα στις δέκα νοσηλείες», προσθέτει στο μήνυμά του ο επικεφαλής της Pfizer.

