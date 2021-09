Η 18χρονη Έμα Ραντουκάνου, το Νο 150 του κόσμου, έγραψε ιστορία, ολοκληρώνοντας το ταξίδι της στη Νέα Υόρκη με την κατάκτηση του τροπαίου του US Open. Επικράτησε με 2-0 σετ στον τελικό απέναντι στην 19χρονη Λέιλα Φερνάντεζ και κατέρριψε κάθε ρεκόρ!

Το αστέρι του τένις από την Βρετανία δε συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες στον τελικό των teenagers απέναντι στην Καναδή αντίπαλό της και με 6-4, 6-3 κατάφερε να πάρει τον τίτλο στο τελευταίο Grand Slam της σεζόν χωρίς, μάλιστα, να χάσει σετ.

Έγινε, έτσι, η πρώτη τενίστρια που αν και ξεκίνησε την προσπάθειά της από τους προκριματικούς έκανε δικό της το Major τρόπαιο. Παράλληλα, από τα ξημερώματα της Κυριακής έγινε η πρώτη Βρετανίδα από το 1977 και την Βιρτζίνια Γουέιντ, που κατακτά έναν Grand Slam τίτλο. Το κατόρθωμά της θα την «εκτοξεύσει» στην παγκόσμια κατάταξη και συγκεκριμένα θα την ανεβάσει 127 θέσεις στην WTA κι από το No 150 της παγκόσμιας κατάταξης από αύριο (13/09) θα βρίσκεται στο No 23!

Emma Raducanu's storybook run ends with the 🏆 in New York! pic.twitter.com/esLsw4TQNY — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021

Αναλυτικά τα ρεκόρ που κατέρριψε η Έμα Ραντουκάνου:

Η γεννημένη στον Καναδά από Ρουμάνο πατέρα και Κινέζα μητέρα ξεκίνησε από τους προκριματικούς και σημείωσε δέκα σερί νίκες χωρίς να χάσει στη διαδρομή ούτε ένα σετ. Η παραμυθένια πορεία της νεαρής κατέρριψε και ισοφάρισε μια σειρά από ρεκόρ που κρατούσαν για χρόνια. Μερικά από αυτά είναι τα εξής:

Έγινε η πρώτη στα χρονικά του γυναικείου τένις, που ξεκίνησε από τους προκριματικούς κι έφτασε στην κατάκτηση ενός Grand Slam.

Έγινε η πρώτη τενίστρια από την Μεγάλη Βρετανία που πήρε το US Open, μετά τη Βιρτζίνια Γουέιντ το 1968.

Έγινε η πρώτη Βρετανίδα που παίρνει Grand Slam, μετά τη Βιρτζίνια Γουέιντ το 1977, η οποία είχε κατακτήσει το Wimbledon.

Έγινε η νεαρότερη τενίστρια που κατακτά Grand Slam, μετά τη Μαρία Σαράποβα το 2004 στο Wimbledon.

Έγινε η πρώτη τενίστρια που κατακτά το US Open χωρίς να χάσει σετ, κάτι που είχε καταφέρει μόνο η Σερίνα Γουίλιαμς το 2014.

This is what pure joy looks like. 😄🤗🏆 pic.twitter.com/LFJRgp6mw9 — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021

Η Βασιλική Οικογένεια υποκλίνεται στο ταλέντο της Έμα Ραντουκάνου:

Η Βασίλισσα Ελισάβετ έστειλε ένα μήνυμα προς την Έμα Ραντουκάνου, μετά τον θρίαμβο στο US Open.

“Συγχαρητήρια για την επιτυχία σου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα αξιοθαύμαστο επίτευγμα σε τόσο νεαρή ηλικία και είναι η απόδειξη της σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσης σου. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η εξαιρετική απόδοσή σου και αυτή του αντιπάλου σου Λέιλα Φερνάντεζ, θα εμπνεύσει την επόμενη γενιά τενιστών”, ανέφερε η Βασίλισσα της Αγγλίας.

Ενώ, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ ανέφερε από την πλευρά του: “Τεράστια συγχαρητήρια Έμα για την απίστευτη απόδοση και την ιστορική σου νίκη στο Grand Slam. Είμαστε πολύ υπερήφανοι όλοι”.

Huge congratulations @EmmaRaducanu on your stunning performances and historic Grand Slam victory! Incredible –we are all so proud of you. @LeylahFernandez well done on your amazing achievements at this year’s #USOpen, it’s been a pleasure to watch. C — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) September 11, 2021

Congratulations to @EmmaRaducanu on your #USOpen win – what a fantastic achievement! 🇬🇧 We are all so proud.



Well done to @LeylahFernandez 🇨🇦 today too. An outstanding match between two inspiring young women – we can’t wait to see where you go next. 🎾 pic.twitter.com/54tE6WYbZW — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) September 11, 2021

Δες εδώ τα highlights από τους αγώνες της Έμα Ραντουκάνου:

