Οι Ταλιμπάν ακύρωσαν την απόφασή τους να επιτρέψουν στα κορίτσια από το Αφγανιστάν να επιστρέψουν στα γυμνάσια και στα λύκεια θηλέων, λέγοντας ότι δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση για τις στολές που πρέπει να φορούν.

Τα σχολεία επρόκειτο να ανοίξουν μετά από μήνες περιορισμών μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν τον περασμένο Αύγουστο. Ωστόσο, μια ανακοίνωση από το υπουργείο Παιδείας ανέφερε ότι τα σχολεία θα συνεχίσουν να παραμένουν κλειστά, προκαλώντας σύγχυση.

Κάποια κορίτσια δάκρυσαν καθώς γονείς και μαθητές αντέδρασαν με θυμό και απογοήτευση στην απόφαση της τελευταίας στιγμής. Η συγκεκριμένη απόφαση ήρθε μια εβδομάδα αφότου το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι τα σχολεία για όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων των κοριτσιών, θα ανοίξουν σε όλη τη χώρα την Τετάρτη, 23/3.

«Ενημερώνουμε όλα τα λύκεια θηλέων και εκείνα τα σχολεία που [έχουν] μαθήτριες πάνω από την έκτη τάξη ότι θα παραμείνουν κλειστά», ανέφερε η ανακοίνωση. Η ανακοίνωση πρόσθεσε ότι τα σχολεία θα ανοίξουν ξανά μετά τη λήψη απόφασης σχετικά με τη στολή των μαθητών σύμφωνα με τον «νόμο της Σαρία και την αφγανική παράδοση».

Υπήρχαν φόβοι ότι οι Ταλιμπάν θα έβαζαν τέλος στην εκπαίδευση των γυναικών μόλις ανακτήσουν τον έλεγχο της χώρας τον περασμένο Αύγουστο. Είχαν απαγορεύσει την επίσημη εκπαίδευση για τα κορίτσια κατά την πρώτη θητεία τους στην εξουσία από το 1996 έως το 2001.

Ένα από τα αιτήματα της διεθνούς κοινότητας ήταν οι Ταλιμπάν να παραχωρήσουν σε γυναίκες και κορίτσια το δικαίωμα στην εκπαίδευση και αυτή η ξαφνική ανατροπή έχει πυροδοτήσει βαθιά οργή από γονείς μαθητών.

A girl in Kabul cried while talking about being prevented from entering the classroom. She urged the Islamic Emirate to reopen all girls’ schools across the country.#TOLOnews pic.twitter.com/MPcmOLxjUw