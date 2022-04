Αν υπήρχε ποτέ αμφιβολία για το πόσο σοβαρά πήρε η Κίνα την ιδέα του περιορισμού του COVID-19, οι τελευταίες εξελίξεις στη Σαγκάη, σίγουρα σου λύνουν κάθε απορία.

Καθώς ο πληθυσμός των 25 εκατομμυρίων της Σαγκάης εισήλθε σε πλήρη καραντίνα πρόσφατα, ως απάντηση στην αύξηση των νέων κρουσμάτων, νιώθουμε πως ζούμε κάποιου είδους «Black Mirror», χωρίς καθόλου υπερβολές. Υπήρξαν διαμαρτυρίες και θυμωμένες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ασυνήθιστο για μια χώρα όπου η διαφωνία σπάνια γίνεται ανεκτή. Στη συνέχεια, τα drones ξεκίνησαν να κυκλοφορούν στις γειτονιές της Σαγκάης και να μας αποκαλύπτουν όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή.

«Παρακαλώ συμμορφωθείτε με τους περιορισμούς για τον COVID», προέτρεψε το ιπτάμενο μεγάφωνο, σύμφωνα με το περιοδικό Economist. «Έλεγξε τη δίψα της ψυχής σου για ελευθερία», ικέτευσε σε άλλη στιγμή, ανέφεραν οι Times του Λονδίνου. «Μην ανοίγεις τα παράθυρά σου και μην τραγουδάς».

Εν τω μεταξύ, οι κάτοικοι της Σανγκάη είναι περιορισμένοι στα σπίτια τους, λόγω του lockdown και μπορούν να πάρουν φαγητό μόνο μέσω delivery, ωστόσο όχι από deliveράδες, αλλά από τις Αρχές.

Τα παιδιά που βρέθηκαν θετικά στον ιό χωρίστηκαν από τους γονείς τους. Πρόκειται για ένα από τα πιο σκληρά lockdown από την αρχή της πανδημίας και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα επηρεάσει τις οικονομίες της Σαγκάης, της Κίνας και ολόκληρου του κόσμου.

Καθώς τα κρούσματα συνεχίζουν να αυξάνονται, η Σαγκάη προσπαθεί να εξαλείψει την εξάπλωση του κορονοϊού κι όχι μόνο να την περιορίσει, έτσι ακολούθησε ο πλήρης αποκλεισμός της πόλης στις 3 Απριλίου.

Ο καθηγητής Martin Hibberd της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου πιστεύει ότι η προηγούμενη προσέγγιση της Σαγκάης δεν ήταν κατάλληλη για την μετάλλαξη Όμικρον, η οποία είναι πολύ πιο μεταδοτική.

«Τα τοπικά lockdowns σε συγκροτήματα είναι απίθανο να περιορίσουν επαρκώς τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, με τόσο μεγάλο ποσοστό ασυμπτωματικής μετάδοσης», λέει. Γιατί όμως η Σαγκάη διέφερε από την υπόλοιπη Κίνα μέχρι σήμερα; Ο κύριος λόγος είναι η σημασία της για την κινεζική οικονομία. Η Σαγκάη έχει συνεισφέρει πάνω από το 3% του ΑΕΠ της Κίνας και αποτελεί πάνω από το 10% του συνολικού εμπορίου της Κίνας από το 2018.

Η Κίνα ακολούθησε τη στρατηγική COVID-zero για μεγάλο μέρος της πανδημίας, συνδυάζοντας αυστηρούς συνοριακούς ελέγχους με αυστηρές καραντίνες για τις αφίξεις και τα μολυσμένα άτομα, τακτικές μαζικές δοκιμές και άλλα μέτρα για να διατηρήσει τους αριθμούς των μολύνσεων εξαιρετικά χαμηλά.

Άλλες, δημοκρατικές χώρες είχαν παρόμοια επιτυχία με κάπως λιγότερο δρακόντειες πολιτικές και μέτρα, όπως η Νέα Ζηλανδία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Η Κίνα ήθελε απλά να αποφύγει ό,τι συνέβη πρόσφατα στο Χονγκ Κονγκ, όπου η Όμικρον ανατίναξε τα κρούσματα, μολύνοντας τρία εκατομμύρια ανθρώπους και προκαλώντας μαζικούς θανάτους,το κάνει, όμως, με εντελώς λάθος τρόπο.

Πέρα από τις σουρεαλιστικές στιγμές με τους ανθρώπους να φωνάζουν στα μπαλκόνια, την κυβέρνηση να διανέμει φρούτα και λαχανικά και τα drones, φρικτές εικόνες και βίντεο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου με υπεύθυνους να θανατώνουν τα κατοικίδια ανθρώπων που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

Pets from people getting tested positive for covid are being collected to be killed in #Shanghai #China.#CCP is evil. pic.twitter.com/jc2P5K2f5W