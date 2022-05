Οι γυναίκες διαιτητές θα γράψουν ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο φέτος στο Κατάρ, διαιτητεύοντας για πρώτη φορά σε μεγάλο τουρνουά ανδρών!

Τρεις γυναίκες διαιτητές και τρεις γυναίκες βοηθοί διαιτητές ανακοινώθηκαν την Πέμπτη, 19/5, από τη FIFA μεταξύ 129 αξιωματούχων που επιλέχθηκαν για το Παγκόσμιο Κύπελλο, συμπεριλαμβανομένου ενός άνδρα, ο οποίος προκάλεσε αντιδράσει όταν διαιτήτευσε έναν αγώνα Κυπέλλου Εθνών Αφρικής τον Ιανουάριο ενώ υπέφερε από θερμοπληξία.

Η Γαλλίδα διαιτητής Stéphanie Frappart επέβλεψε τους αγώνες ανδρών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και στο Champions League, αφού χειρίστηκε και τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2019. Διαιτήτευσε, επίσης, τον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας ανδρών αυτόν τον μήνα.

Η Salima Mukansanga από τη Ρουάντα και η Yoshimi Yamashita από την Ιαπωνία βρίσκονται επίσης στη λίστα των 36 διαιτητών που προετοιμάζονται για τους 64 αγώνες του τουρνουά, που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Στους 69 βοηθούς διαιτητές περιλαμβάνονται η Neuza Back από τη Βραζιλία, η Karen Díaz Medina από το Μεξικό και η Kathryn Nesbitt από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Female referees will be at the men's World Cup for the first time.

For Qatar, FIFA has selected Stéphanie Frappart (France), Salima Mukansanga (Rwanda) and Yoshimi Yamashita (Japan).

Assistant refs Neuza Back (Brazil), Karen Díaz Medina (Mexico), Kathryn Nesbitt (US) also on list