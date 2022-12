Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση διαφθοράς με το Κατάρ, στην οποία εμπλέκεται η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή. Αργά το βράδυ της Παρασκευής (9/12) το Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε πως η ίδια συνελήφθη τελικά μετά την απολογία της.

Σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα Le Soir, αξιωματούχοι του Κατάρ είχαν προσπαθήσει να δωροδοκήσουν έναν εκλεγμένο Ιταλό σοσιαλιστή που ήταν ευρωβουλευτής από το 2004 έως το 2019. Για μήνες, Βέλγοι ερευνητές «υποπτεύονταν ότι μια χώρα του Κόλπου επηρέαζε τις οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πληρώνοντας σημαντικά χρηματικά ποσά ή προσφέροντας σημαντικά δώρα σε τρίτους με πολιτική θέση ή/και σημαντική στρατηγική θέση».

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το βελγικό πρακτορείο ειδήσεων, κατά τη διάρκεια της έρευνας για δωροδοκία ευρωβουλευτών από κράτος του Περσικού Κόλπου, η Εύα Καϊλή, μία τους 14 αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε τεθεί υπό κράτηση για ανάκριση.

Αρχικά η βελγική εφημερίδα Le Soir ανακοίνωσε ότι η Εύα Καϊλή προσήχθη και εξεταζόταν. Ωστόσο, λίγο αργότερα πληροφορίες του VRT και του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφεραν ότι η ίδια συνελήφθη.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) έγραψε: «Η βελγική αστυνομία συνέλαβε την Ελληνίδα σοσιαλίστρια ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, μία από τις αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες το βράδυ της Παρασκευής, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην υπόθεση. Η σύλληψη, σε σχέση με μια έρευνα για διαφθορά που εμπλέκει την διοργανώτρια χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κατάρ, έπεται της σύλληψης άλλων τεσσάρων υπόπτων νωρίτερα σήμερα, είπε η ίδια πηγή».

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει η βελγική εφημερίδα L’ Echo, βρέθηκαν σακούλες με χρήματα στο σπίτι της Ελληνίδας πολιτικού.

«Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 15 έρευνες από πράκτορες του Κεντρικού Γραφείου Αντιμετώπισης της Διαφθοράς στις Βρυξέλλες και τέσσερα άτομα, θεωρούμενα ύποπτα, συνελήφθησαν.



Μεταξύ αυτών, ο Luca Visentini, νεοεκλεγείς Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, ο πρώην ευρωβουλευτής του S&D Pier-Antonio Panzeri καθώς και ο F.G., πρώην κοινοβουλευτικός βοηθός του κ. Panzeri, νυν συνεργάτης της ομάδας S&D και σύντροφος της Εύας Καϊλή.



Η Εύα Καϊλή, 44 ετών, πρώην παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης και ευρωβουλευτής από το 2014, βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο των ερευνητών. Το σπίτι της ερευνήθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής και η ίδια οδηγήθηκε στον εισαγγελέα».

Η ίδια τέθηκε εκτός του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με απόφαση του πρόεδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη.

«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την έρευνα των βελγικών αρχών για διαφθορά Ευρωπαίων αξιωματούχων, η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή τίθεται εκτός ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής με απόφαση του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη».

Αργά το βράδυ της Παρασκευής (9/12) και η ευρωομάδα των Σοσιαλιστών S&D ανακοίνωσε ότι διέγραψε την Εύα Καϊλή από την ομάδα του.

Αναλυτικά σε ανάρτηση στο Twitter αναφέρθηκε : «Η Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε την απόφαση να αναστείλει τη συμμετοχή της ευρωβουλευτή Εύας Καϊλή στην Ομάδα S&D με άμεση ισχύ, ως απάντηση στις συνεχιζόμενες έρευνες».

The Socialists and Democrats group in the European Parliament has taken the decision to suspend MEP Eva Kaili’s membership of the S&D Group with immediate effect, in response to the ongoing investigations.