Τις πρώτες εικόνες πανικού που ακολούθησαν μετά τον ρωσικό βομβαρδισμό θεάτρου στη Μαριούπολη, που χρησιμοποιούσαν πολίτες σαν καταφύγιο, πριν από περίπου δέκα μέρες, παρουσίασε το CNN σε ένα νέο βίντεο που δημοσίευσε. Σε αυτό διακρίνονται άμαχοι, μητέρες με παιδιά στην αγκαλιά και ηλικιωμένοι, να προσπαθούν να βρουν διέξοδο από τα συντρίμμια, με τη βοήθεια στρατιωτών. Tουλάχιστον 300 είναι οι άμαχοι σκοτώθηκαν στο θέατρο στη Μαριούπολη, σύμφωνα με τελευταίο απολογισμό τοπικών αρχών.

“Αυτόπτες μάρτυρες έχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες περίπου 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο θέατρο δράματος της Μαριούπολης έπειτα από βομβαρδισμό από ρωσικό αεροσκάφος. Ως το τέλος δεν θέλουμε να πιστέψουμε αυτήν την φρίκη. Ως το τέλος θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλος ο κόσμος είναι ασφαλής. Όμως οι μαρτυρίες αυτών που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο την ώρα αυτής της τρομοκρατικής πράξης λένε το αντίθετο”, γράφουν οι δημοτικές αρχές της πόλης στον λογαριασμό τους στο Telegram.

Breaking: Videos show a destroyed Mariupol theater that Ukrainian officials say sheltered hundreds of civilians. Information about victims was not yet known, officials said. They blamed Russia for the attack. https://t.co/CQH6yzbtCt pic.twitter.com/eR8FqyAI6E

Ο Πέτρο Αντριούστσενκο, σύμβουλος του δημάρχου της Μαριούπολης με τον οποίο επικοινώνησε το AFP, αρνήθηκε να σχολιάσει προς το παρόν την είδηση αυτή, προσθέτοντας ότι θα υπάρξουν “μάλλον περισσότερες πληροφορίες ως το βράδυ”.

Το θέατρο βομβαρδίστηκε από τους Ρώσους στις 16 Μαρτίου και μέσα σε αυτό υπήρχαν τουλάχιστον 1.000 άμαχοι, ανάμεσά τους και αρκετά παιδιά.

New video shows the aftermath of last week's Russian airstrike on a theatre-turned-shelter in Mariupol, Ukraine, which reportedly claimed the lives of around 300 people. @NewDay's @JohnBerman is joined by @AsamiTerajima, reporter for The Kyiv Independent, to discuss the footage. pic.twitter.com/mPVLVlS5Vn