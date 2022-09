Χιλιάδες άνθρωποι αναμένουν με αγωνία να αποτίσουν φόρο τιμής στη βασίλισσα Ελισάβετ, όταν η σορός της φτάσει στο Παλάτι του Westminster στο Λονδίνο. Με αυτή τη στιγμή να πλησιάζει, στο φως έχουν έρθει λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα γίνει το λαϊκό προσκύνημα.

Να υπενθυμίσουμε ότι το λαϊκό προσκύνημα θα αρχίσει στις 17:00 (τοπική ώρα) της Τετάρτης και θα διαρκέσει έως τις 06:30 τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, ημέρα της κηδείας της Βασίλισσας.

Κατά τη διάρκεια της «επιχείρησης Μονόκερος» μεταφέρεται το σώμα της βασίλισσας από το Balmoral στο Westminster, όπου η βασιλική οικογένεια θα παραστεί σε λειτουργία το απόγευμα της Τετάρτης.

Το κλειστό φέρετρο της Βασίλισσας θα βρίσκεται στην Αίθουσα του Westminster, όπου το κοινό θα μπορεί να το επισκεφτεί, για τέσσερις ημέρες μέχρι το πρωί της κηδείας.

Στις οδηγίες που δημοσιεύθηκαν η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει λεπτομερώς τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι καθώς αποχαιρετούν την Αυτού Μεγαλειότητα.

Her Majesty The Queen’s coffin has left Balmoral.



Accompanied by The Princess Royal and Sir Tim Laurence, the cortege will travel to the Palace of Holyroodhouse.



The Wreath on the coffin features Dhalias, Sweet Peas, Phlox, White Heather and Pine Fir from the Balmoral Estate. pic.twitter.com/Atv2v9SGFz