Ο βασιλιάς Κάρολος πρόκειται να σχεδιάσει μια τελετή στέψης λιγότερο δαπανηρή από αυτή της μητέρας του, και ο λόγος; Η αύξηση του κόστους ζωής σε παγκόσμιο επίπεδο. Πώς έχει σκοπό να διαχειριστεί την «Επιχείρηση Χρυσή Σφαίρα» ο νέος βασιλιάς και τι αλλαγές θα φέρει;

Εκτός από τις παραπάνω πληροφορίες που αφορούν την τελετή στέψης, ο βασιλιάς επιθυμεί να ακολουθήσει μία «slimmed down» μοναρχία, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι θα υπάρχουν λιγότερα μέλη της βασιλικής οικογένειας που εργάζονται και πληρώνονται.

Αν και δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία για τη στέψη του, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έρθει πιο σύντομα από εκείνη της Βασίλισσας το 1953, αποκάλυψε μια βασιλική πηγή στην Daily Mirror.

Η τελετή για τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’ κόστισε συνολικά 1,57 εκατομμύρια λίρες, το ισοδύναμο των 46 εκατομμυρίων λιρών σήμερα.

«Ο Βασιλιάς έχει πολύ μεγάλη επίγνωση των αγώνων που βιώνουν οι σύγχρονοι Βρετανοί, γι’ αυτό θα δει τις επιθυμίες του να πραγματοποιούνται και θα οργανώσει μία τελετή στέψης που θα παραμείνει πιστή στις μακροχρόνιες παραδόσεις του παρελθόντος, αλλά θα είναι αντιπροσωπευτική μιας μοναρχίας σε ένα σύγχρονο κόσμο», αποκάλυψε η πηγή στην εφημερίδα.

Η Telegraph ανέφερε επίσης ότι η τελετή του Βασιλιά «θα είναι συντομότερη, θα γίνει νωρίτερα, θα είναι μικρότερη, λιγότερο δαπανηρή και πιο αντιπροσωπευτική για διαφορετικές κοινοτικές ομάδες και θρησκείες».

Πρόσθεσε ότι οι προσκεκλημένοι θα περιοριστούν σε 2.000, με τους ηγέτες της Κοινοπολιτείας και μια ποικιλία θρησκειών με βάση την «προτεραιότητα που δίνει η εκκλησία».

Η «Επιχείρηση Χρυσή Σφαίρα», όπως ονομάζεται ο σχεδιασμός της στέψης του Καρόλου, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και ο βασιλιάς αναμένεται να τη χρησιμοποιήσει ως ευκαιρία για να «σφραγίσει» τη μοναρχία, να σημειώσουμε, όμως, ότι περισσότερες πληροφορίες δεν έχουν δει ακόμα τα φώτα της δημοσιότητας.

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ στέφθηκε 16 μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα της, Γεωργίου Ε’, με αποτέλεσμα ορισμένοι να εικάζουν ότι ο βασιλιάς Κάρολος θα μπορούσε να στεφθεί την ίδια ημερομηνία για τον εορτασμό της 70ης επετείου στις 2 Ιουνίου 2023.

Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι την Τρίτη 20/9, ο βασιλιάς πέταξε στη Σκωτία με την σύζυγό του Καμίλα, για να θρηνήσει ιδιωτικά την απώλεια της μητέρας του.

Ενώ δεν θα λάβει μέρος σε επίσημες εκδηλώσεις για άλλη μια εβδομάδα λόγω βασιλικού πένθους, έχει ήδη εκπληρώσει ορισμένα συνταγματικά καθήκοντα υπογράφοντας μια σειρά από υπουργικούς διορισμούς.

