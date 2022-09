Η βασίλισσα Ελισάβετ Β’, η μακροβιότερη βασιλεύουσα μονάρχης της Βρετανίας, κηδεύτηκε στο μνημείο του Βασιλιά Γεωργίου ΣΤ’ στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο κάστρο του Windsor, ύστερα από μια μικρή ιδιωτική λειτουργία στην οποία παρευρέθηκε μόνο η οικογένεια.

Νωρίτερα χθες Δευτέρα 19/9, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Αββαείο του Westminster για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, μία κηδεία η οποία διήρκησε συνολικά 13 ώρες και σχεδιαζόταν 20 ολόκληρα χρόνια.

Πάνω από 2.000 άνθρωποι από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στο Westminster για να τιμήσουν την αείμνηστη μονάρχη, η οποία πέθανε στις 8 Σεπτεμβρίου στο Κάστρο Balmoral στη Σκωτία. Τα αγαπημένα μέλη της οικογένειάς της συνόδευσαν το φέρετρό της καθώς αυτό μεταφέρθηκε στο Αββαείο του Westminster, στην Αψίδα του Wellington και, τέλος, στο Κάστρο του Windsor, όπου και αναπαύθηκε η βασίλισσα.

Στην πομπή προς την Αψίδα του Wellington συμμετείχαν μέλη των ενόπλων δυνάμεων και οι μπάντες τους. Τα παιδιά της Βασίλισσας, συμπεριλαμβανομένου του Βασιλιά Κάρολου Γ’ ακολούθησαν πίσω από το φέρετρο στο ταξίδι του αφού έφυγε από το Αββαείο. Οι γιοι του, ο πρίγκιπας William και ο πρίγκιπας Harry ενώθηκαν μαζί τους. Το φέρετρο της βασίλισσας μεταφέρθηκε αργότερα στο κάστρο του Windsor.

Η τελετή στο κάστρο του Windsor ήταν συγκλονιστική και λίγα λεπτά πριν η σορός της βασίλισσας βυθιστεί στην βασιλική κρύπτη, αφαιρέθηκαν από το φέρετρο η βασιλική σφαίρα, το σκήπτρο και το στέμμα του βασιλιά, τα οποία τοποθετήθηκαν σε σημείο του ναού και θα μεταφερθούν στο παλάτι του Buckingham όπου και θα παραμείνουν μέχρι τη στέψη του Βασιλιά Καρόλου.

Με τις κάμερες να δείχνουν έναν μουσικό να παίζει γκάιντα, το φέρετρο βυθίστηκε στην κρύπτη. Αμέσως μετά, ο Βασιλιάς Κάρολος, η Καμίλα, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας, αποχώρησαν από το παρεκκλήσι σε ξεχωριστά αυτοκίνητα.

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ της Βρετανίας ετάφη μαζί με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Φίλιππο, σε μια ιδιωτική τελετή που βρίσκονταν μόνο τα κοντινότερα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

This evening a Private Burial will take place in The King George VI Memorial Chapel at Windsor.



The Queen will be Laid to Rest with her late husband The Duke of Edinburgh, alongside her father King George VI, mother Queen Elizabeth The Queen Mother and sister Princess Margaret. pic.twitter.com/pwwZeKs02C