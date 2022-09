Μια πολύ μεγάλη διαστημική επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία πριν λίγες ώρες, αφού η NASA χτύπησε αστεροειδή με την συμμετοχή ενός διαστημοπλοίου. Αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός δεδομένου ότι ο αστεροειδής κατευθυνόταν προς την Γη και η NASA μπόρεσε και του άλλαξε την πορεία. Αυτή η προσπάθεια αλλαγής της τροχιάς του αστεροειδούς σηματοδοτεί μια νέα εποχή της ανθρωπότητας, αφού η υπηρεσία έχει σαν στόχο να προστατεύσει την Γη από μελλοντική καταστροφή.

Αμέσως μετά την είδηση ότι η NASA χτύπησε αστεροειδή, έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες της αποστολής με την ονομασία DART. Πιο συγκεκριμένα, ένα διαστημόπλοιο που άξιζε πολλά εκατομμύρια δολάρια συγκρούστηκε μετωπικά με έναν τεράστιο αστεροειδή που το μέγεθος του ισούται με ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Αυτή η δοκιμή της υπηρεσίας, είχε σαν στόχο να εξετάσει την ετοιμότητά της σε ενδεχόμενο σενάριο καταστροφής της Γης.

Η αποστολή, γνωστή ως DART (Double Asteroid Redirection Test), σηματοδότησε την πρώτη προσπάθεια της ανθρωπότητας να μετακινήσει ένα άλλο ουράνιο σώμα, με στόχο να δει εάν ένας μεγάλος αστεροειδής που εκτοξεύεται προς τον πλανήτη μας θα μπορούσε να εκτραπεί επιτυχώς.

Το διαστημόπλοιο συγκρούστηκε με τον αστεροειδή, με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 20.000 χιλιόμετρα την ώρα στις 02:14 ώρα Ελλάδας. Το βίντεο που μεταδόθηκε ζωντανά έδειξε την στιγμή της πρόσκρουσης του διαστημοπλοίου με τον αστεροειδή και τα μέλη που βρισκόντουσαν στο δωμάτιο ελέγχου της αποστολής να ξεσπούν σε ζητωκραυγές. Ομάδες επιστημόνων της NASA και του Πανεπιστημίου Johns Hopkins αγκάλιασαν ο ένας τον άλλον καθώς επιβεβαιώθηκε η επιτυχημένη επίδραση της αποστολής DART με τον αστεροειδή Dimorphos.

Λίγο μετά την στιγμή της πρόσκρουσης η Lori Glaze, διευθύντρια του τμήματος πλανητικών επιστημών της NASA, δήλωσε ότι είναι μια «νέα εποχή της ανθρωπότητας». Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι είναι μια νέα εποχή που δυνητικά η υπηρεσία της NASA έχει την δυνατότητα να προστατεύσει την Γη από την σύγκρουση με επικίνδυνους αστεροειδούς, ενώ τόνισε ότι κάτι τέτοιο στο παρελθόν ήταν αδύνατο.

Η δοκιμή στόχευε να προσδιορίσει αν η σκόπιμη συντριβή ενός διαστημικού σκάφους σε έναν αστεροειδή είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αλλαγής της τροχιάς του. Σε συνέντευξη τύπου μετά την αποστολή, οι επιστήμονες που συμμετείχαν στην αποστολή DART, περιέγραψαν την επιχείρηση ως επιτυχημένη, αλλά προειδοποίησαν ότι θα περάσουν περίπου δύο μήνες πριν μάθουν εάν το διαστημόπλοιο πέτυχε τον τελικό του στόχο να αλλάξει την τροχιά του Dimorphos.

Το αν η πρόσκρουση είχε αρκετή δύναμη για να μετακινήσει τον αστεροειδή μένει να φανεί, και οι επιστήμονες θα περάσουν τις επόμενες εβδομάδες παρακολουθώντας την ταχύτητα και τις κινήσεις του αστεροειδούς και θα κάνουν υπολογισμούς.

Οι αρχικές εκτιμήσεις των επιστημόνων έλεγαν ότι δεν μπορούσε το διαστημικό σκάφος να εμβολίσει τον αστεροειδή. Πιο αναλυτικά, το διαστημόπλοιο ζύγιζε περίπου 570 κιλά σε σύγκριση με τον αστεροειδή που είχε βάρος σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων κιλών. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος της NASA, Glen Nagle, δήλωσε ότι η προγραμματισμένη αυτοκαταστροφή του διαστημοπλοίου δεν αποτελούσε απειλή για την ανθρωπότητα.

Ενώ κανένας γνωστός αστεροειδής με μέγεθος μεγαλύτερο από 459 πόδια (140 μέτρα) δεν έχει σημαντικές πιθανότητες να χτυπήσει τη Γη για τον επόμενο αιώνα, εκτιμάται ότι μόνο το 40% αυτών των αστεροειδών έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

