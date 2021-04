Τη Δευτέρα 5 Απριλίου ανοίγει ξανά το λιανεμπόριο με click away και click in shop εκτός από τη Θεσσαλονίκη, την Αχαΐα και Κοζάνη όπως ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής . Έτσι ο ΕΟΔΥ συστήνει σε όλους τους εργαζόμενους των καταστημάτων να κάνουν προληπτικό διαγνωστικό έλεγχο προκειμένου το λιανεμπόριο να ανοίξει με μεγαλύτερη ασφάλεια . Αναλυτικά τα σημεία που θα γίνουν οι έλεγχοι είναι τα παρακάτω:

you might also like