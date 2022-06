Τη σαφή δυσαρέσκειά του εκδήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος για την ανακοίνωση του Ανώτατου Δικαστηρίου που δίνει τη δυνατότητα στις πολιτείες να απαγορεύουν τις αμβλώσεις, ανατρέποντας μια απόφαση 50 χρόνων. Στo διάγγελμα του Joe Biden, ο οποίος έχει γνωστοποιήσει την αντίθεσή του στην πολιτική της απαγόρευσης, χαρακτηρίστηκε λυπηρή η ημέρα αυτή τόσο για τη Δικαιοσύνη όσο και για την Αμερική, ενώ ο ίδιος δεσμεύτηκε να προστατεύσει τα δικαιώματα και την υγεία των γυναικών, και υπογράμμισε ότι ο «αγώνας δεν έχει τελειώσει».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στράφηκε εναντίον της προηγούμενης κυβέρνησης των Ρεπουμπλικανών, ενώ έθεσε ζήτημα ασφάλειας γυναικών για τις οποίες είπε ότι θα υποχρεούνται να μεγαλώνουν ακόμη και το παιδί του βιαστή τους.

«Φανταστείτε μια γυναίκα να πρέπει να βιώνει τις τραγικές συνέπειες ενός επεισοδίου που εκτυλίχθηκε σε βάρος της. Με συγκλονίζει αυτό» τόνισε ο Biden, κάνοντας λόγο για κάτι πραγματικά σκληρό. «Η υγεία των γυναικών και του έθνους μας βρίσκεται σε κίνδυνο» δήλωσε, ακόμη, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος μίλησε για μια απόφαση που γυρνά την Αμερική 150 χρόνια πίσω.

Ο ίδιος μάλιστα τόνισε πως η κυβέρνησή του θα αποτρέψει τα κράτη από το να περιορίσουν τα ταξίδια για πρόσβαση σε υπηρεσίες αμβλώσεων και η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων θα προστατεύσει επίσης τη διανομή φαρμάκων που μπορούν να τερματίσουν μια εγκυμοσύνη.

«Οι πολιτικοί δεν μπορούν να παρεμβαίνουν στις αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται ύστερα από συνομιλίες γυναικών με τους γιατρούς τους», συμπλήρωσε.

Ο Joe Biden συμφώνησε με τα εκατομμύρια των Αμερικανών που είναι εξοργισμένοι και απηύθυνε έκκληση να συνεχιστεί ειρηνικά ο αγώνας για να προασπιστεί το δικαίωμα στην άμβλωση και όλες οι άλλες προσωπικές ελευθερίες. Πλήθος είχε ήδη συγκεντρωθεί έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο το πρωί της Παρασκευής 24/06, καθώς Αμερικανοί όλων των ιδεολογιών διαμαρτυρήθηκαν ή πανηγύριζαν την απόφαση.

«Καλώ όλους, ανεξάρτητα από το πόσο βαθιά ενδιαφέρονται για αυτή την απόφαση, να κρατήσουν όλες τις διαδηλώσεις σε ειρηνικό επίπεδο», είπε ο Biden. «Κανένας εκφοβισμός. Η βία δεν είναι ποτέ αποδεκτή. Οι απειλές και ο εκφοβισμός δεν είναι η λύση. Πρέπει να σταθούμε ενάντια στη βία σε οποιαδήποτε μορφή της, ανεξάρτητα από το σκεπτικό σας».

Σφοδρή και άμεση ήταν και η αντίδραση του Barack και της Michelle Obama στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με τις αμβλώσεις.

«Σήμερα, το Ανώτατο Δικαστήριο όχι μόνο ανέτρεψε σχεδόν 50 χρόνια δεδικασμένου, αλλά υποβίβασε την πιο έντονα προσωπική απόφαση που μπορεί να πάρει κάποιος στις ιδιοτροπίες πολιτικών και ιδεολόγων – επιτιθέμενο στις θεμελιώδεις ελευθερίες εκατομμυρίων Αμερικανών» τόνισε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

Από την πλευρά της, η Michelle Obama σε μια μακροσκελή της ανακοίνωση δήλωσε μεταξύ άλλων πως «Ραγίζει η καρδιά μου για τους ανθρώπους σε αυτή τη χώρα που έχασαν το συνταγματικό δικαίωμα να παίρνουν ενημερωμένες αποφάσεις για τα ίδια τους τα σώματα. Ραγίζει η καρδιά μου, γιατί επιστρέφουμε στην εποχή που οι γυναίκες ρίσκαραν να χάσουν τη ζωή τους κάνοντας παράνομες αμβλώσεις».

Today, the Supreme Court not only reversed nearly 50 years of precedent, it relegated the most intensely personal decision someone can make to the whims of politicians and ideologues—attacking the essential freedoms of millions of Americans.