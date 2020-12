Από την Κυριακή 13 Δεκέμβρη έχει τεθεί σε εφαρμογή η παραλαβή παραγγελίας από το κατάστημα για τον πελάτη μέσα click away. Ωστόσο, το νέο αυτό μέτρο πολλούς τους έχει διχάσει, μη γνωρίζοντας τι συμβαίνει. Τελικά τι ισχύει για το click away; Πώς μπορεί ο πελάτης να παραλαμβάνει την παραγγελία του και τι συμβαίνει με τα εμπορικά;

you might also like