Ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας δεσμεύτηκε να χαρίσει ένα σημαντικό μέρος του πλούτου του, ισχυριζόμενος ότι με αυτό τον τρόπο θα «πέσει» από τη λίστα των πλουσιότερων όλου του κόσμου. Η ανακοίνωση του Bill Gates έγινε μέσα από το Twitter, όπου μεταξύ άλλων προέτρεψε και άλλους, οι οποίοι βρίσκονται σε σημαντικές θέσεις με μεγάλη περιουσία και προνόμια να ακολουθήσουν το παράδειγμα του.

O συνιδρυτής της Microsoft ανακοίνωσε ότι θα κάνει δωρεά 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο φιλανθρωπικό του ίδρυμα «Bill & Melinda Gates Foundation». Πρακτικά όμως, όπως έγραψε στο Twitter, θα δωρίσει όλη του την περιουσία σε βάθος χρόνου για το ευρύτερο καλό του πλανήτη και έτσι θα αποχωρήσει από την λίστα των πλουσιότερων ατόμων.

Ο τέταρτος πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου δήλωσε ότι είχε την «υποχρέωση» να επιστρέψει τους πόρους του στην κοινωνία. Ο ίδιος είχε υποσχεθεί για πρώτη φορά να χαρίσει τον πλούτο του το 2010, αλλά η καθαρή του περιουσία έχει υπερδιπλασιαστεί από τότε.

Αυτή τη στιγμή η περιουσία του είναι στα 118 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, αλλά θα μειωθεί σημαντικά μετά τη δωρεά του στο ίδρυμα «Bill & Melinda Gates», το φιλανθρωπικό ταμείο που ίδρυσε με την πρώην σύζυγό του το 2000.

«Καθώς κοιτάζω το μέλλον, σκοπεύω να δώσω σχεδόν όλο τον πλούτο μου στο ίδρυμα. Θα φύγω από τη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου» ανακοίνωσε ο ίδιος.

Συνέχισε λέγοντας πως «Έχω την υποχρέωση να επιστρέψω τους πόρους μου στην κοινωνία με τρόπους που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο για τη μείωση των καταστροφών και τη βελτίωση της ζωής. Και ελπίζω ότι και άλλοι σε θέσεις με μεγάλη περιουσία θα ακολουθήσουν το παράδειγμα μου».

Ο Αμερικανός μεγιστάνας εξήγησε τους λόγους που κρύβονται πίσω από αυτή την κίνηση, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από την πανδημία, την κλιματική αλλαγή που γίνεται ολοένα και χειρότερη και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Οι μεγάλες κρίσεις της εποχής μας απαιτούν από όλους μας να κάνουμε περισσότερα», είπε μεταξύ άλλων και συνέχισε «Ελπίζω ότι προσφέροντας περισσότερα, μπορούμε να μετριάσουμε κάποια από τα δεινά που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή και να βοηθήσουμε στην εκπλήρωση του οράματος του ιδρύματος να δώσει σε κάθε άνθρωπο την ευκαιρία να ζήσει μια υγιή και παραγωγική ζωή».

Το Ίδρυμα Gates εργάζεται σε χώρες για την εξάλειψη ασθενειών όπως η ελονοσία, για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και την αντιμετώπιση της κακής υγιεινής. Ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο φιλανθρωπικό ίδρυμα στον κόσμο το 2020, με περιουσιακά στοιχεία που άγγιζαν τα 49,8 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ υποστηρίζεται παράλληλα από άλλους πλούσιους ευεργέτες, όπως ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Warren Buffett.

Αν και το ίδρυμα έχει κάνει πολλές δωρεές, ορισμένοι έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους σχετικά με την ηθική μιας ιδιωτικής προσπάθειας που ασκεί τόσο μεγάλη επιρροή. Αυτή τη στιγμή, είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης δωρητής στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεύτερος μετά τις ΗΠΑ με την ετήσια δωρεά του το 2018.

Ο Bill Gates κατείχε τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο από το Forbes μεταξύ 1995 και 2010 και ξανά από το 2013 έως το 2017.

