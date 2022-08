Οι αστρονόμοι έλαβαν την ευκρινέστερη εικόνα από το πιο ογκώδες και γνωστό αστέρι στο σύμπαν μας! Πρόκειται για μια πρόοδο που υποδηλώνει ότι τα γιγάντια αστέρια μπορεί να μην είναι και τόσο τεράστια όσο πιστεύαμε μέχρι τώρα. Σε προβλημάτισα έστω και λίγο;

Οι επιστήμονες που προσπαθούν να καταλάβουν πώς σχηματίζονται μερικά από τα μεγαλύτερα γνωστά αστέρια – κάποια με μάζα 100 φορές πάνω από τον Ήλιο – βρήκαν ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να κάνουν τέτοιου είδους παρατηρήσεις.

Αυτό συμβαίνει επειδή συχνά κατοικούν στις πυκνοκατοικημένες καρδιές των αστρικών σμηνών που καλύπτονται από σκόνη.

Τέτοια αστέρια ζουν γρήγορα και πεθαίνουν νέα, καίγονται μέσω των ενεργειακών τους αποθεμάτων σε λίγα μόνο εκατομμύρια χρόνια, λένε οι ερευνητές.

Χρησιμοποιώντας το τηλεσκόπιο Gemini South στη Χιλή, οι αστρονόμοι κατάφεραν να λάβουν την ευκρινέστερη εικόνα του R136a1 – του μεγαλύτερου αστεριού στο σύμπαν μας.

Ενώ προηγούμενες μελέτες πρότειναν ότι το R136a1 είχε μάζα μεταξύ 250-320 φορές μεγαλύτερη από αυτή του Ήλιου, οι νέες παρατηρήσεις δείχνουν ότι αυτό το γιγάντιο αστέρι μπορεί να είναι μόνο 170-230 φορές μεγαλύτερο από την ηλιακή μάζα.

Αν και εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως το πιο ογκώδες γνωστό αστέρι, τα ευρήματα σύμφωνα με τους αστρονόμους υποδηλώνουν ότι «το ανώτερο όριο των αστρικών μαζών μπορεί επίσης να είναι μικρότερο από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως».

Τα αποτελέσματα της μελέτης έχουν επίσης επιπτώσεις για την προέλευση στοιχείων βαρύτερων από το ήλιο στο σύμπαν που δημιουργούνται κατά τον κατακλυσμικό εκρηκτικό θάνατο αστέρων με μάζα μεγαλύτερη από 150 φορές τη μάζα του Ήλιου.

Οι προηγούμενες τηλεσκοπικές παρατηρήσεις του τεράστιου αστεριού δεν μπορούσαν να λάβουν εικόνες αρκετά ευκρινείς ώστε να ξεχωρίσουν όλα τα μεμονωμένα αστρικά του μέλη.

Core of R136 in 30 Doradus with speckle imaging from Gemini South by @astroquackers et al. https://t.co/V7M2wfR1AY; R136 a1 is most massive star known with past estimates of ~250-300 Msun, they find ~200 Msun thanks to a clearer view of pesky #9 #starsarestillinteresting pic.twitter.com/l7W1Vwui4s