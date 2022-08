Η Νιγηρία γίνεται η πρώτη χώρα που απαγορεύει τα λευκά μοντέλα στις διαφημίσεις, καθώς και τις φωνές ξένων καλλιτεχνών που χρησιμοποιούνται σε τηλεοπτικές διαφημίσεις που γίνονται στην χώρα.

Η κίνηση, η οποία είναι η πρώτη του είδους της, θα τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο και ακολουθεί τη δέσμευση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που υπόσχεται να προβάλλει τα τοπικά ταλέντα, να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και να αναπτύξει τη διαφημιστική βιομηχανία στη Νιγηρία.

Οι Times του Λονδίνου αναφέρουν ότι η απαγόρευση αφορά όλους τους μη Νιγηριανούς καθώς και έναν αριθμό δυτικών, λευκών ηθοποιών που εμφανίζονται τακτικά στις τηλεοπτικές διαφημίσεις της χώρας.

«Όλες οι διαφημίσεις και το επικοινωνιακό υλικό μάρκετινγκ που στοχεύουν ή εκτίθενται στον διαφημιστικό χώρο της Νιγηρίας πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο μοντέλα και καλλιτέχνες από τη Νιγηρία», αναφέρει το Advertising Regulatory Council Of Nigeria (ARCON). «Οι διαφημιστές, τα Μέσα Ενημέρωσης, η διαφημιστική κοινότητα και το ευρύ κοινό καλούνται να λάβουν κάτι τέτοιο υπόψη τους».

