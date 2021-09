Το κέντρο της Αθήνας γέμισε χρώμα και χαρά! Εχθές, το απόγευμα του Σαββάτου, 11/9, έγινε η παρέλαση υπερηφάνειας του Athens Pride 2021 και πλήθος κόσμου, κάθε ηλικίας, γέμισε τους δρόμους με μηνύματα κατά των διακρίσεων και υπέρ της ισότητας.

Η πορεία που ξεκίνησε από την πλατεία Κλαυθμώνος και κατέληξε στη Βουλή, είχε ως κεντρικό σύνθημά της τη φράση: “Αυτό που μας ενώνει” και ήταν προσαρμοσμένη στην εποχή της πανδημίας, γι’ αυτό και δεν έγινε η καθιερωμένη συναυλία. Οι διαδηλωτές της παρέλασης προσπάθησαν να περάσουν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για όλο τον κόσμο και τα κατάφεραν, γιατί αυτά που μας ενώνουν είναι η αγάπη, η αλληλεγγύη, ο αλληλοσεβασμός και η κοινή ελπίδα για έναν κόσμο δίχως μίσος, διακρίσεις και κοινωνικά στερεότυπα. Όλοι μαζί πρέπει να παλέψουμε για μια κοινωνία, όπως την ονειρευόμαστε και μας αξίζει.

Η πολύχρωμη παρέλαση Υπερηφάνειας μέσα από τις δικές σας φωτογραφίες στα social media:

“Στην αγάπη δεν υπάρχουν στερεότυπα”, “Ισότητα τώρα, ισότητα για όλ@”, “Come out, be proud”, “Go Go for love”, “Μην αλλάξεις κανέναν” και “Ο έρωτας είναι ανίκητος”, ήταν μερικά από τα μηνύματα στα πλακάτ που κρατούσαν οι άνθρωποι που συμμετείχαν στην παρέλαση υπερηφάνειας και γέμισαν ολόκληρη την Αθήνα, κάνοντας ολόκληρο τον κόσμο λίγο πιο όμορφο.

Η ανακοίνωση για το Athens Pride 2021:

“Ήρθε η στιγμή μας. Η ώρα να κατέβουμε στον δρόμο, εκεί που όλα ξεκίνησαν. Απλά. Συντροφικά. Διεκδικητικά. Ανθρώπινα. Ήρθε η στιγμή μας, ως κοινότητα, να επιστρέψουμε στην αρχή και να αναζητήσουμε τα στοιχεία αυτά που μας ενώνουν. Αυτά που μας δίνουν κουράγιο να συνεχίζουμε σε αυτή την ομοφοβική, τρανσφοβική και ρατσιστική κοινωνία και παρά την αστυνομική βία, την πατριαρχία, την ανισότητα, την απομόνωση και την κακοποίηση που βιώνουμε. Αυτά που θα μας κάνουν να βγούμε περήφανα μαζί στον δρόμο, διατηρώντας τη διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναπόσπαστο μέρος της νέας μας καθημερινότητας”, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση για το Athens Pride.

“Από το 2005 το Athens Pride αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορτή ορατότητας της LGBTQI+ κοινότητας. Η ανάγκη αυτή για ορατότητα, καθώς και η δυναμική διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας σε αυτή τη συγκυρία είναι μεγαλύτερες από ποτέ, καθώς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της πανδημίας μέσα σε ένα κλίμα προκαταλήψεων, διακρίσεων και φόβου”, γράφουν τα μέλη του Athens Pride.

‘Όπως τονίζουν, δημοσιοποιώντας παράλληλα και το επίσημο σποτ για το φετινό Athens Pride, “είναι η στιγμή ως κοινότητα να αναζητήσουμε τα στοιχεία που μας ενώνουν, αυτά που μας ενδυναμώνουν και μας φέρνουν κοντά. Αυτά που είναι ο κοινός μας τόπος, από όπου αντλούμε ως κοινότητα καθημερινά δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τις διακρίσεις που βιώνουμε στις οικογένειές μας, στη δουλειά μας, στις ζωές μας. Αυτά που μας δίνουν κουράγιο να συνεχίζουμε παρά τις φρικτές συνθήκες διαβίωσης, την αστυνομική βία, την ανισότητα, την απομόνωση και την κακοποίηση που ζούμε. Αγγίζουμε όλα αυτά που θα μας κάνουν να βγούμε με περηφάνια κάνοντας τη διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας μέρος της νέας μας καθημερινότητας. Αυτό θέλουμε να γίνει για εμάς το Athens Pride. Αυτό που μας ενώνει…Το Pride είναι γιορτή, είναι διεκδίκηση, είναι μνήμη…”

Οι παρελάσεις Υπερηφάνειας δεν γίνονται ούτε για πλάκα, ούτε είναι ένα απλό event. Το pride γίνεται για τον 15χρονο Νικόλα από την Αργυρούπολη που έδωσε τέλος στη ζωή του, για τον Ζακ και τη δολοφονία του χαρακτήρα του μετά την βιολογική, για τον Δημήτρη της Λέσβου που του έδιναν χάπια κρυφά για να γίνει “άντρας”.

Είναι για όλες εκείνες τις βασανισμένες ψυχές, που έτυχε να γεννηθούν διαφορετικές. Το pride δεν είναι προνόμιο, ούτε “διαφήμιση”. Είναι η υπενθύμιση, πως δεν θα σταματήσει ο αγώνας μέχρι όλοι να ζουν χωρίς φόβο. Μέχρι όλοι να ζουν ισότιμα, με ίσα δικαιώματα.

Δες εδώ το διαφημιστικό σποτ για το Athens Pride 2021:

