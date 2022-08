Τα επόμενα iPhone θα είναι σύντομα κοντά μας. Νομίζουμε πως ξέρουμε ήδη πολλά γι’ αυτά, όπως το πώς θα μοιάζουν και το πόσο μπορεί να κοστίζουν, αλλά η Apple δε θα σταματήσει ποτέ να μας εκπλήσσει. Το μόνο που γνωρίζουμε στην πραγματικότητα, είναι πως η επόμενη ειδική εκδήλωση στην οποία πρόκειται να παρουσιαστεί το iPhone 14 και το Apple Watch θα πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία προκάλεσε έκπληξη σε πολλούς, καθώς όσοι είναι fan της Apple περίμεναν την παρουσίαση μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή την Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου, ενώ ήξεραν πως θα κυκλοφορήσουν τα προϊόντα στην αγορά την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου. Τώρα, όμως, η σειρά iPhone 14, συν τα τρία μοντέλα Apple Watch, θα κυκλοφορήσουν την Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου.

Go for launch. Tune in for a special #AppleEvent on September 7 at 10 a.m. PT.



Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/T9o7qJt72E