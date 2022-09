Κυκλοφόρησαν νέες λεπτομέρειες σχετικά με την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19/9, στις 13:00 ώρα Ελλάδος. Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, το Αββαείο του Westminster θα μεταμορφωθεί στον χώρο όπου θα τιμηθεί η σορός της μονάρχη, αλλά και θα φιλοξενηθεί μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις βασιλιάδων και πολιτικών εδώ και δεκαετίες.

Πάνω από 2.000 άνθρωποι από όλο τον κόσμο θα συγκεντρωθούν στο Αββαείο του Westminster τη Δευτέρα για να τιμήσουν την αείμνηστη μονάρχη, η οποία πέθανε στις 8 Σεπτεμβρίου στο Κάστρο Balmoral στη Σκωτία. Τα αγαπημένα μέλη της οικογένειάς της πρόκειται να συνοδεύσουν το φέρετρο ακόμα τρεις φορές: καθώς αυτό θα μεταφερθεί στο Αββαείο του Westminster, μετά στην Αψίδα του Wellington και, τέλος, στο Κάστρο του Windsor, όπου θα αναπαυθεί η βασίλισσα.

Οι διαδικασίες θα ξεκινούν στις 12:35, όταν το φέρετρό της θα μεταφερθεί από το Westminster Hall και 12:52 θα φτάσει στο Αββαείο του Westminster προκειμένου να ξεκινήσει η τελετή.

Την πομπή θα συνοδεύουν ο Βασιλιάς Κάρολος, τα μέλη της Βασιλικής Οικογένειας και μέλη του προσωπικού του.

Να σημειώσουμε ότι οι πόρτες του Αββαείου θα έχουν ανοίξει από τις 10 το πρωί για να πάρουν τις θέσεις τους οι επίσημοι προσκεκλημένοι.

Γύρω στις 17:40 μ.μ., ο Βασιλιάς Κάρολος Γ’, η βασίλισσα Καμίλα και η υπόλοιπη οικογένεια πρόκειται να συμμετέχουν στην πομπή του φέρετρου, που πρόκειται να φτάσει στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Windsor περίπου στις 17:52 μ.μ.

Wherever you are in the world, you can send a message of condolence in memory of Her Majesty The Queen on our website:

Οι καλεσμένοι που θα είναι παρόντες στο Αβαείο του Westminster δεν θα ακολουθήσουν την πομπή για την τελετή στο Windsor, καθώς πρόκειται να έχει έναν πιο προσωπικό χαρακτήρα. Στην δεύτερη τελετή που αναμένεται να πραγματοποιηθεί πρόκειται να παρευρεθούν τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας, το προσωπικό που συνεργαζόταν στενά μαζί της κι εκείνοι που εργάζονταν για τα κτήματά της. Ο προσωπικός της αυλητής θα παίξει και θρήνο προς τιμήν της.

Όταν τελειώσει η λειτουργία, τα μέλη της οικογένειας της Βασίλισσας θα αποσυρθούν στο Κάστρο του Windsor για μια ήσυχη δεξίωση. Οι τελετές τελειώνουν γύρω στις 21:30 μ.μ., όταν η βασίλισσα Ελισάβετ θα ενταφιαστεί στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

Her Majesty The Queen’s coffin arrived at the Palace of Westminster today under the care of the King's Troop Royal Horse Artillery and Grenadier Guards.



Her Majesty’s coffin will now be lying-in-state, under vigil, until the funeral.https://t.co/IKr3xMyqjF pic.twitter.com/pqKhEQ7j96