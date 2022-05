Οι non binary Νεοϋορκέζοι θα μπορούν από εδώ και πέρα να έχουν πολιτειακές ταυτότητες με δείκτη φύλου Χ, αντί για άνδρας ή γυναίκα! Ένα απλό, αλλά πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για ένα καλύτερο μέλλον.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Kathy Hochul, ανακοίνωσε ότι οι άδειες οδήγησης, οι άδειες μαθητείας και ταυτότητες, που εκδίδονται από τα γραφεία του Τμήματος Μηχανοκίνητων Οχημάτων (DMV) θα έχουν την επιλογή του ουδέτερου φύλου.

Οι Νεοϋορκέζοι έχουν πολλές επιλογές όσον αφορά την ενημέρωση των αδειών οδήγησης τους. Όσοι έχουν ήδη τα έγγραφα θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω του DMV ή θα μπορούν να το κάνουν ηλεκτρονικά τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τον νέο κυβερνητικό νόμο, που θα τεθεί σε ισχύ στις 24 Ιουνίου, πρόκειται για ένα «σημαντικό ορόσημο» για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Το αρμόδιο τμήμα δε, αποκάλυψε μέσω Twitter ότι κατατέθηκε η πρώτη άδεια με το σύμβολο Χ.

Historic day at the DMV! @Govkathyhochul announced New Yorkers can now choose “x” as a gender marker on their photo ID. We had the privilege of presenting the very first New Yorkers with their new IDs. Thank you to everyone who made today possible! https://t.co/tzes6Sb0AO pic.twitter.com/f1XFZaaC5r