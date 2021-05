Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας, μέχρι την Πέμπτη 20 Μαΐου είχαν διατεθεί συνολικά 13.596.127 self tests σε 3.251.334 πολίτες και έχουν υποβληθεί 9.072.577 ψηφιακές δηλώσεις. Τα στοιχεία αυτά κατατάσσουν τη χώρα μας στην κορυφή της Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στις 4 πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικών tests σε μαζική κλίμακα, βάσει του ECDC. Τέλος, έχουν καταγραφεί 19.641 θετικά κρούσματα – μετά και από επιβεβαίωση του αποτελέσματος του self test με PCR ή rapid test .

Από τη Δευτέρα (24/5) πρόκειται να διατίθενται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και σε ελεύθερους επαγγελματίες δωρεάν self test από τα φαρμακεία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας , από τη Δευτέρα 24 Μαΐου και έως το Σάββατο 29 Μαΐου θα διατίθενται μέσω των φαρμακείων 2 self tests (1 για την εβδομάδα από 24 Μαΐου και 1 για την επόμενη, από 31 Μαΐου) σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας , καθώς και σε όσους έχουν ατομική επιχείρηση .