Το ντροπιαστικό hashtag «Όχι η Εθνική ομάδα μου» είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες, και δημιουργήθηκε με αφορμή μία φωτογραφία που απεικονίζει τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, οι οποίοι φορούν την φανέλα της Eθνικής Oμάδας.

«Όταν δεν είχαμε τίποτα, μάθαμε να επιβιώνουμε στους δρόμους»: Η ειλικρινής εξομολόγηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η αγορά δύο κατοικιών στο Costa Navarino

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πριν μερικές μέρες, είχε αναρτήσει μία φωτογραφία μαζί με τα αδέρφια του να φορούν τις νέες εμφανίσεις της Εθνικής Ελλάδος, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους, που έχουν καταφέρει να το ζουν μαζί όλο αυτό.

Συγκεκριμένα, η λεζάντα του έγραφε: «Νιώθω ευλογημένος που έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε όλο αυτό μαζί»

Αυτό, προκάλεσε τα ειρωνικά σχόλια της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Νιγηρίας, τα οποία εκφράστηκαν μέσω των social media. Στη συνέχεια, η ίδια έχοντας αντιληφθεί τον σάλο που προκλήθηκε, ζήτησε δημόσια συγνώμη.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, στο ελληνικό Twitter δημιουργήθηκε το hashtag «Όχι η εθνική μου ομάδα» με αφορμή τη φωτογραφία των αδερφών Αντετοκούνμπο στα χρώματα της Εθνικής Ομάδας. Ο σκοπός φυσικά του hashtag ήταν να εκφράσουν κάποιοι με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο, τη δυσαρέσκειά τους για τη συμμετοχή της οικογένειας Αντετοκούνμπο στο Eurobasket, στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας.

Είναι αξιοθρήνητο και βαθύτατα λυπηρό εν έτει 2022 να εξακολουθούν να εμφανίζονται τέτοιες μορφές ρατσισμού και ο υπόλοιπος κόσμος να πρέπει να εξηγεί τα αυτονόητα. Ας φανταστούμε για λίγο, λοιπόν, αν τέτοιες ενέργειες στρέφονται κατά του Γιάννη και της οικογένειάς του – ο οποίος διαπρέπει στο NBA, τιμάει και διαφημίζει την Ελλάδα στο υψηλότερο επίπεδο – τι συμβαίνει σε απλούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν βρεθεί στην Ελλάδα για μία καλύτερη ζωή.

Το πρόβλημα που κρύβεται πίσω από το εν λόγω hashtag «ας μη θαφτεί για άλλη μία φορά κάτω από το χαλί». Ας είναι η αφορμή να σκεφτούμε – ξανά – το πρόβλημα του ρατσισμού, έχοντας στο μυαλό μας πως οι διακρίσεις τείνουν να ανθίζουν πάνω στην ανέχεια.

Οι αντιδράσεις οι οποίες προκλήθηκαν ήταν μαζικές και η συντριπτική πλειοψηφία τάχθηκε ενάντια του εν λόγω hashtag, το οποίο εκφράζει απόψεις επικίνδυνες και μη αποδεκτές.

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, θέλοντας με τη σειρά του να σχολιάσει την ύπαρξη αυτού του ντροπιαστικού hashtag, χρησιμοποίησε την ιστορική ατάκα του Νέλσον Μαντέλα, ότι δηλαδή «ο αθλητισμός γελάει μπροστά σε κάθε είδους διάκριση», εξηγώντας πως «ο αθλητισμός είναι το ιδανικότερο όχημα ενσωμάτωσης, συμπερίληψης, ανοχής στη διαφορετικότητα και άρσης των διακρίσεων. Τι ντροπή αυτό το hashtag».

"Sport laughs in the face of all types of discrimination"

Τα λέει όλα ο Μαντέλα σε 1'https://t.co/ySuY8wGZEB

Ο αθλητισμός είναι το ιδανικότερο όχημα ενσωμάτωσης, συμπερίληψης, ανοχής στη διαφορετικότητα & άρσης των διακρίσεων.

Τι ντροπή αυτό το hashtag #not_my_national_team …