Εάν το self test βγει θετικό και βγει και το επαναληπτικό rapid test θετικό τότε ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Σκοπός της διαδικασίας των self tests είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας ανιχνεύοντας ασυμπτωματικούς φορείς του ιού SARS – CoV -2 εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα. Ένας στους τρεις, είναι φορέας του SARS – CoV -2, δεν έχει συμπτώματα και μπορεί να μεταδώσει τον ιό χωρίς να το γνωρίζει.

