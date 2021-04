Τα καταστήματα λειτουργούν με τη μέθοδο του click inside (δηλαδή εντός καταστήματος με ραντεβού) και του click away . Και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή, ο πελάτης θα πρέπει να έχει κλείσει ραντεβού με το κατάστημα, είτε για να παραλάβει το προϊόν που έχει ήδη παραγγείλει εκτός του καταστήματος (click away) είτε για να ψωνίσει εντός του καταστήματος (click inside).

you might also like