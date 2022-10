Τουλάχιστον 151 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ποδοπατήματα κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων για το Halloween στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, Σεούλ, ενώ πάνω από 82 άνθρωποι τραυματίστηκαν (19 εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση).

Το τραγικό συμβάν συνέβη όταν ένα τεράστιο πλήθος ξεχύθηκε σε μια κεντρική συνοικία της πρωτεύουσας της Νότιας Κορέας για τους εορτασμούς του Halloween αργά το Σάββατο (29/10).

Δεκάδες χιλιάδες καλεσμένοι στο πάρτι -κυρίως έφηβοι και νεαροί ενήλικες- είχαν ξεχυθεί στη δημοφιλή γειτονιά της νυχτερινής διασκέδασης Itaewon για να απολαύσουν τον πρώτο εορτασμό του Halloween στη Νότια Κορέα από τότε που άρθηκαν οι περιορισμοί Covid, όπως τα όρια του πλήθους και οι κανόνες για τη μάσκα προσώπου.

#SouthKorea: About 81 people have been receiving CPR after suffering from cardiac arrest in #Seoul's #Itaewon area due to overcrowding during the #Halloween festivities in Itaewon, a popular nightlife district in Seoul. pic.twitter.com/EjvJF3Ij9n