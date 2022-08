Ο πρόεδρος της Σερβίας, Aleksandar Vucic, ανακοίνωσε σήμερα 27/08 την ακύρωση της διεξαγωγής του EuroPride, όμως οι διοργανωτές του αμφισβήτησαν αμέσως την απόφασή αυτή, που αιτιολογήθηκε λόγω μιας «δύσκολης κρίσης» στο Κόσοβο, λέγοντας πως αυτή η μεγάλη συγκέντρωση της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προβλεφθεί.

Το Europride είναι μια παν-Ευρωπαϊκή εκδήλωση αφιερωμένη στην LGBTQI+ κοινότητα, που φιλοξενείται από μια διαφορετική Ευρωπαϊκή πόλη κάθε χρόνο. Η διοργανώτρια πόλη είναι συνήθως κάποια με καθιερωμένο gay pride ή μια σημαντική LGBTQI+ κοινότητα. Κατά τη διεξαγωγή του Europride, πολλές αθλητικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στην πόλη αυτή.

Παρότι η Σερβία είναι μία από τις λίγες χώρες όπου η πρωθυπουργός, η Ana Brnabic, είναι ανοικτά ομοφυλόφιλη, τα μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ εξακολουθούν να ζουν μέσα στον φόβο.

Οι δύο πρώτες πορείες υπερηφάνειας στο Βελιγράδι, το 2001 και το 2010, αμαυρώθηκαν από βίαια επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές κατά των ομοφυλοφίλων και τις δυνάμεις της τάξης. Η πορεία πραγματοποιείται από το 2014, αλλά με σημαντική παρουσία των δυνάμεων της τάξης.

«Σύμφωνα με την πλειοψηφία των μελών της κυβέρνησης και με την πρωθυπουργό, η πορεία υπερηφάνειας ή όποιο κι αν είναι το όνομα αυτού του πράγματος, θα μετατεθεί ή ακυρωθεί, όπως θέλετε», δήλωσε ο Vucic σε συνέντευξη Τύπου.

«Απλώς, σε μια δεδομένη στιγμή, δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε όλα. Μια άλλη φορά, σε πιο ευτυχείς καιρούς», πρόσθεσε ο πρόεδρος, εξηγώντας πως η Σερβία είναι «υπό πίεση, αντιμέτωπη με κάθε είδους προβλήματα»..

Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρθηκε κυρίως σε προβλήματα λόγω «πρόσφατων εντάσεων με την πρώην επαρχία του Κοσσυφοπεδίου», καθώς και ζητημάτων σχετικά με την ενέργεια και τα τρόφιμα.

Οι διοργανωτές του EuroPride, από την άλλη, δήλωσαν πως το Europride θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

«Το κράτος δεν μπορεί να ακυρώσει το EuroPride. Μπορεί μόνο να προσπαθήσει να το απαγορεύσει, κάτι που θα σήμαινε παραβίαση του Συντάγματος», έγραψε σε ένα tweet ο συντονιστής της εκδήλωσης Marko Mihailovic. «Η πορεία θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί στις 17 Σεπτεμβρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

The President of Serbia has said today that #EuroPride2022 is cancelled. It is not. Only the organisers can cancel the event. Our full statement. https://t.co/OQ8OWgIFuT