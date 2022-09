Η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου στο Αβαείο του Westminster, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση από το παλάτι του Buckingham. Μάλιστα, θα προηγηθεί και τετραήμερο λαϊκό προσκύνημα.

Λεπτομέρειες για τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες έχουν δημοσιοποιηθεί από τα Ανάκτορα του Buckingham.

Νωρίτερα, μάλιστα, είχε ανακοινωθεί ότι η ημέρα της κηδείας θα είναι αργία για την Μεγάλη Βρετανία, κάτι που σηματοδοτεί το τελευταίο στάδιο της περιόδου πένθους στη χώρα.

The State Funeral of Her Majesty The Queen will take place at Westminster Abbey on Monday 19th September.



Prior to the State Funeral, The Queen will Lie-in-State in Westminster Hall for four days, to allow the public to pay their respects.