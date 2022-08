Στο διάστημα, κανείς δεν μπορεί να σε ακούσει να ουρλιάζεις, εκτός κι αν είσαι μια τεράστια μαύρη τρύπα και πίστεψέ με, οι ήχοι που έρχονται από αυτήν, δεν είναι κι ό,τι καλύτερο.

Η NASA, μάλιστα, το έκανε πολύ εμφανές την Κυριακή 21/8, μοιράζοντας αυτό που ο οργανισμός περιέγραψε ως τον ήχο μιας μαύρης τρύπας, ο οποίος πλέον είναι διαθέσιμος και μπορείς να τον ακούσεις κι εσύ!

Πολλά χρόνια έρευνας χρειάστηκαν μέχρι οι επιστήμονες να καταφέρουν να συλλέξουν και να δημιουργήσουν το παρακάτω ηχητικό ντοκουμέντο, το οποίο προέρχεται από μια μαύρη τρύπα. Πιο αναλυτικά, πριν από 20 χρόνια το Αστεροσκοπείο Chandra X-Ray στο Πανεπιστήμιο Harvard συνέλεξε ηλεκτρομαγνητικά δεδομένα από τους γαλαξίες του Σμήνους του Περσέα, περίπου 240 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από τη Γη.

Και αν αναρωτιέσαι πώς ο ήχος ταξιδεύει στο κενό του διαστήματος, η NASA έχει μια εξήγηση.

«Η λανθασμένη αντίληψη ότι δεν υπάρχει ήχος στο διάστημα προέρχεται επειδή το μεγαλύτερο μέρος του χώρου είναι ένα κενό, που δεν παρέχει τρόπο για τα ηχητικά κύματα να ταξιδέψουν. Ένα σμήνος γαλαξιών έχει τόσο πολύ αέριο που έχουμε συλλάβει τον πραγματικό ήχο. Εδώ ενισχύεται και αναμειγνύεται με άλλα δεδομένα, για να ακούσουμε μια μαύρη τρύπα», ανέφερε στο Twitter ο λογαριασμός της NASA αφιερωμένος στους εξωπλανήτες.

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e