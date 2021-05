Με το σύνθημα «All You Want Is Greece» ανοίγει και πάλι ο τουρισμός στην Ελλάδα, ενώ παρουσιάστηκε και η καμπάνια του ΕΟΤ για την τουριστική σεζόν 2021.

Παρουσιάστηκε η καμπάνια του ΕΟΤ, δημιουργώντας βίντεο με το σλόγκαν «All You Want Is Greece». Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται άνθρωποι που αναρωτιούνται πού θα βρουν ηρεμία, γαλήνη και ό,τι άλλο επιθυμούν και η απάντηση είναι φυσικά η Ελλάδα σε όλες τις περιπτώσεις. Με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζεται ο πλούτος που έχει η χώρα μας, έχοντας ό,τι ζητάει κάθε τουρίστας.

Από παραλίες μέχρι αξιοθέατα, καλό φαγητό και ηρεμία, η Ελλάδα τα έχει όλα, σύμφωνα με την καμπάνια του ΕΟΤ για τον τουρισμό και τη σεζόν 2021.

Πώς θα έρχονται οι τουρίστες στη χώρα;

Στόχος είναι να καταστεί το ταξίδι στην Ελλάδα ασφαλές για τους τουρίστες και να προστατευθεί ο ελληνικός τουρισμός, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Χάρης Θεοχάρης.

Όσον αφορά τις πέντε γραμμές άμυνας αυτές είναι οι εξής:

1. Πρωτόκολλο εισόδου στην χώρα που περιλαμβάνει συμπλήρωση του PLF μία ημέρα πριν την αναχώρηση, πιστοποιητικό εμβολιασμού, PCR test έως και 72 ώρες πριν, πιστοποιητικό ανάρρωσης, ενεργοποίηση του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού από τις αρχές Ιουνίου.

2. Λειτουργία Συστήματος Στοχευμένης Δειγματοληψίας, στηριζόμενο στο EVA, με rapid test

3. Πλέγμα ξενοδοχείων καραντίνας σε 35 σημεία της επικράτειας επί τη βάση των πυλών εισόδου και των κρουσμάτων του 2020.

4. Εφαρμογή των νέων πρωτοκόλλων δραστηριοτήτων στον τουρισμό

5. Επιτάχυνση των εμβολιασμών στην επικράτεια, ώστε να αναπτυχθεί ένα τείχος προστασίας του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων

Σχετικά με την μάχη που έδωσε όλο το προηγούμενο διάστημα για την προσέλκυση τουριστών, ο Χάρης Θεοχάρης τόνισε ότι «πριν από μόλις μερικές ώρες βρισκόμουν στη Βρετανία. Και πιο πριν στη Γερμανία και την Πολωνία. Προηγουμένως επισκέφτηκα τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, τη Σερβία, τη Ρουμανία. Σε κάθε χώρα είχα συνομιλίες με κρατικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς. Πολλές διαφορετικές χώρες, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες. Το τελικό συμπέρασμα είναι ένα: Το θερμό και έντονο ενδιαφέρον για τον Ελληνικό Τουρισμό».

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News