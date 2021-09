Ο εφιάλτης στο Αφγανιστάν συνεχίζεται και οι νέες εξελίξεις και αποφάσεις των Ταλιμπάν φανερώνουν τη δεινή θέση των γυναικών για άλλη μια φορά. Όπως ανέφερε το Υπουργείο Παιδείας των Ταλιμπάν, τα σχολεία πρόκειται να ανοίξουν για τα αγόρια, χωρίς καμία αναφορά για το πότε ενδέχεται τα κορίτσια να επιστρέψουν στις τάξεις.

Πάνω από έναν μήνα, αφότου οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την Καμπούλ, τα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν παραμείνει κλειστά, καθώς η οργάνωση επιχειρεί να επανεκκινήσει την οικονομία και να αποκαταστήσει τη φυσιολογική ζωή στις πόλεις.

Σε ορισμένα από τα σχολεία που κατάφεραν να λειτουργήσουν, τα κορίτσια έως την έκτη δημοτικού μπόρεσαν να παραστούν και οι φοιτήτριες επέστρεψαν στα πανεπιστημιακά μαθήματα. Όμως, τα λύκεια για τα κορίτσια παρέμειναν κλειστά.

Αξιωματούχοι των Ταλιμπάν έχουν πει πως δεν θα επαναλάβουν τις πολιτικές της προηγούμενης κυβέρνησης των Ταλιμπάν, η οποία είχε απαγορεύσει την εκπαίδευση των κοριτσιών και υποσχέθηκαν πως τα κορίτσια θα μπορούν να σπουδάσουν, εφόσον το κάνουν σε χωριστές από τα αγόρια τάξεις.

Αν και οι Ταλιμπάν δεν έδωσαν εντολή τα σχολεία να κλείσουν, μετά την ανάληψη της εξουσίας, η οργάνωση έχει πει πως η κατάσταση ασφαλείας σημαίνει πως πολλές δραστηριότητες για γυναίκες και κορίτσια δεν είναι προς το παρόν δυνατές και στην τελευταία αυτή ανακοίνωση δεν υπήρξε καμία αναφορά στα κορίτσια.

Εκεί, τονίζεται ότι τα κρατικά και ιδιωτικά σχολεία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως και τα επίσημα θρησκευτικά σχολεία μαντράσα ότι τα σχολεία θα ανοίξουν. “Όλοι οι δάσκαλοι και τα αγόρια μαθητές θα πρέπει να παραστούν στο σχολείο”, επισημαίνεται.

Ministry of education announced the resumption of high schools and religious madrasa throughout the country from tomorrow, Saturday. The order only applies to male students & male teachers. No decision had been made about female students & female teachers yet.