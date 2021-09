Εκδηλώσεις μνήμης θα λάβουν μέρος στις ΗΠΑ, καθώς σημειώθηκε σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου το 2001 η επίθεση στους Δίδυμους Πύργους. Συνολικά 2.977 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τα τρομοκρατικά χτυπήματα της Αλ Κάιντα, όταν αεροπλάνα, στα οποία είχαν κάνει αεροπειρατεία τρομοκράτες, έπεσαν πάνω στους Δίδυμους Πύργους. Άλλα δύο αεροσκάφη έπεσαν σε Πεντάγωνο και Πενσιλβάνια.

Είκοσι χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, τις πιο φονικές τζιχαντιστικές επιθέσεις στην Ιστορία, οι ΗΠΑ αποτίουν φόρο τιμής στους σχεδόν 3.000 νεκρούς των τρομοκρατικών πληγμάτων της Αλ Κάιντα, σε ένα βεβαρημένο κλίμα μετά τη χαοτική αποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν.

Ο Joe Biden και η σύζυγός του Jill θα μεταβούν το Σάββατο, 11/9, το πρωί στη Νέα Υόρκη, στο εντυπωσιακό μνημείο που ανεγέρθηκε στο σημείο όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου (WTC), οι οποίοι κατέρρευσαν την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2001. Όπως κάθε χρόνο επί τρεις ώρες θα αναγνωστούν τα ονόματα των σχεδόν 3.000 ανθρώπων που σκοτώθηκαν εκεί. Τεράστιες, κάθετες δεσμίδες φωτός υψώνονται ήδη από αυτή την εβδομάδα από τις δύο τεχνητές λίμνες που κατασκευάστηκαν εκεί όπου βρισκόταν η βάση των Πύργων.

Το προεδρικό ζεύγος αναμένεται να μεταβεί στην Πενσιλβάνια όπου συνετρίβη το αεροσκάφος που είχαν καταλάβει τέσσερις από τους 19 αεροπειρατές και στη συνέχεια στο Πεντάγωνο, επίσης στόχο των τρομοκρατών.

Ο Joe Biden δεν θα εκφωνήσει πολλές ομιλίες, αντίθετα αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα ένα μήνυμα μέσω βίντεο, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σε δύο δεκαετίες, οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 έχουν πλέον περάσει στην πολιτική Ιστορία και τη συλλογική μνήμη των ΗΠΑ, ωστόσο ο πόνος των οικογενειών των θυμάτων και των επιζώντων εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ζωντανός.

Πορτρέτο με φωτογραφίες των θυμάτων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, δημιουργήθηκε με αφορμή την επέτειο για τα 20 χρόνια και κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο πορτρέτο υπάρχουν οι φωτογραφίες από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, όταν στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 δύο επιβατικά αεροσκάφη έπεσαν πάνω στους Δίδυμους Πύργους.

Όπως ανακοινώθηκε, δύο θύματα αναγνωρίστηκαν 20 χρόνια μετά τις επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους. Η υπεύθυνη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Νέας Υόρκης διευκρίνισε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ότι το εργαστήριό της αναγνώρισε το 1.646ο και το 1.647ο θύμα που έχασαν τη ζωή τους στο World Trade Center. Ανάμεσά τους, 1.106 μένει ακόμη να αναγνωριστούν επίσημα, ή το 40% των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη Νέα Υόρκη.

A portrait of the Twin Towers in NYC made with the faces of the victims of the 9/11 attacks on the towers. The attacks resulted in 2,977 fatalities. pic.twitter.com/rYVaS5hthH