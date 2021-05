Το Υπουργείο Παιδείας λόγω της επαναλειτουργίας των σχολείων τη Δευτέρα (10/5) θέλησε μέσα από 10 χρήσιμες ερωτοαπαντήσεις να καλύψει τυχόν απορίες για την λειτουργία των σχολείων και τα self test . Τα self tests είναι υποχρεωτικά και όσοι δεν προσκομίζουν τις σχετικές βεβαιώσεις έχουν κυρώσεις, κάτι που ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς, που έχουν ήδη εμβολιαστεί.

you might also like