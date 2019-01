«Ξυρίστε τον τοξικό σας ανδρισμό»: Η διαφήμιση της Gillette που καλώς έγινε viral! (Video)

LIKE US ON FACEBOOK

Η διαφήμιση της Gillette προτρέπει τους άνδρες να ξυρίσουν τον «τοξικό τους ανδρισμό» και γίνεται viral ενώ οι αντιδράσεις ποικίλλουν. Άλλοι αντέδρασαν θετικά κι άλλοι μίλησαν για «ευνουχισμό των ανδρών». Δες το video παρακάτω.

Με το κλασικό σλόγκαν «The Best a Man Can Get», η διαφήμιση της Gillette έγινε αμέσως viral καθώς τάσσεται υπέρ του κινήματος Me Too και καλεί τους άνδρες να κάνουν ένα σημαντικό βήμα, να αποβάλλουν την τοξική αρρενωπότητα και να δείξουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Στο video βλέπουμε μια σειρά από παραδείγματα σεξουαλικών παρενοχλήσεων σε βάρος των γυναικών απ’ τον χώρο εργασίας μέχρι και το δρόμο και ξαφνικά συμβαίνει η αλλαγή.

«Είναι όντως αυτά ό,τι καλύτερο για έναν άνδρα;» είναι ένα από τα ερωτήματα που θέτει η καμπάνια και δεδομένου ότι απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε άνδρες προβάλλει ένα σημαντικό μήνυμα.

Στο video αναφέρεται πως στερεότυπα του τύπου «τα αγόρια είναι αγόρια» δεν θα πρέπει πια να ισχύουν στην κοινωνία. «Τα αγόρια που παρακολουθούν σήμερα, είναι οι άνδρες του αύριο» , αναφέρεται μεταξύ άλλων στο video.

Ωστόσο, μπορεί να είναι πολλοί εκείνοι που είδαν τα θετικά της διαφήμισης και τάχθηκαν υπέρ του μηνύματος που θέλει να περάσει, υπήρχαν και αρκετοί που τάχθηκαν κατά της διαφήμισης της Gillette, διαμαρτυρήθηκαν και μίλησαν για ευνουχισμό ταν ανδρών.

Πολλοί βρήκαν τη συγκεκριμένη καμπάνια προσβλητική με το επιχείρημα ότι οι περισσότεροι άνδρες δεν είναι όπως προβάλλονται αρχικά στην διαφήμιση , δεν είναι όλοι βίαιοι και δεν έχουν όλοι άσχημες συμπεριφορές.

Μάλλον ο καθένας αντιλαμβάνεται το video με έναν δικό του τρόπο αλλά το μήνυμα που θέλει να προβάλλει είναι σημαντικό να μην πέσει στο κενό.

Πάντως, η διαφήμιση έγινε πολύ γρήγορα viral καθώς μέσα σε δύο ημέρες έχει περισσότερα από 3,5 εκ. views.

Δες το video

