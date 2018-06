Ξέσπασε σε κλάματα on camera Αμερικανίδα παρουσιάστρια για τα παιδιά των μεταναστών (Video)

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των αντιδράσεων του κόσμου στην πολιτική του Trump αποτελεί το γεγονός ότι έβαλε τα κλάματα on camera Αμερικανίδα παρουσιάστρια για τα παιδιά των μεταναστών.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του MSNBC, Rachel Maddow, προσπάθησε να διαβάσει on air μια ακόμα πιο τραγική είδηση, ότι η Κυβέρνηση των ΗΠΑ δημιουργεί και τρία «κέντρα τρυφερής ηλικίας», όπου θα στέλνονται μώρα παράτυπων μεταναστών.

Όταν η παρουσιάστρια συνειδητοποίησε τι ακριβώς διάβαζε, ξέσπασε σε κλάματα καθώς δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Επί ένα λεπτό, η Maddow προσπαθούσε να συγκρατήσει τους λυγμούς της, όμως, της ήταν αδύνατο με αποτέλεσμα ο σκηνοθέτης να μεταφέρει το πλάνο στον ρεπόρτερ.

«Δεν το πιστεύω αυτό που γίνεται. Θα πρέπει να σταματήσω, σας ζητώ συγγνώμη», είπε η Maddow δίνοντας την σκυτάλη στον επόμενο παρουσιαστή.

Η ίδια απολογήθηκε στη συνέχεια μέσω Twitter για την έλλειψη αυτοσυγκράτησής της και ανήρτησε το κείμενο που υποτίθεται ότι έπρεπε να διαβάσει.

Λυπάμαι πολύ. Αν μη τι άλλο, η δουλειά μου είναι να μπορώ να αρθρώσω λόγο ενώ εμφανίζομαι live στην TV. Προσπαθούσα να διαβάσω το κείμενο του δελτίου αλλά ξαφνικά δεν μπορούσα να βγάλω ούτε άχνα

Ugh, I'm sorry.

If nothing else, it is my job to actually be able to speak while I'm on TV.

What I was trying to do — when I suddenly couldn't say/do anything — was read this lede:

1/6

— Rachel Maddow MSNBC (@maddow) June 20, 2018